Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ümit Akdağ, milli arada yoğun çalışmalar yaptı. Ligler tekrar başladığında Emirhan Topçu ile ciddi bir rekabete girecekler...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ümit Akdağ, milli arada yoğun çalışmalar yaptı. Ligler tekrar başladığında Emirhan Topçu ile ciddi bir rekabete girecekler...
Beşiktaş, Alanyaspor'a 7 milyon euro ödeyerek Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. Solak savunmacı henüz resmi bir maçta Siyah-Beyazlı formayı giymedi. Milli ara onun açısından faydalı geçti. Bu boşlukta bireysel çalışmalarına da ağırlık verdi.
Kartal'ın bir diğer sol ayaklı stoperi ise Emirhan Topçu... 1.88 boyundaki oyuncu, milli takıma çağrılmıştı.
Beşiktaş milli ara dönüşü 11 Ekim'de Kocaelispor'u konuk edecek. 15 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanı var. Liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Emirhan ve Ümit arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Ümit Akdağ'la özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Başarılı çalıştırıcı, ilerleyen dönemde kendisinden faydalanacağını iletti. Forma rekabeti, Kartal açısından son derece olumlu bir faktör... Çünkü Siyah-Beyazlılar'ın önünde uzun bir sezon var.
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