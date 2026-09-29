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Bir avuç yiyin, yedirin: Yalnız bunu böyle tüketenler yararlanacak! Bilinmeyen faydaları bakın neymiş Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: “Kopar kafasını gitsin” O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100 Başkentte yasa dışı bahis soruşturması: Çok sayıda gözaltı var 'Akıllarından bile geçirmesinler' diyerek açıkladılar: Beklenmedik hamle gerçekleşir mi?
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Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ümit Akdağ, milli arada yoğun çalışmalar yaptı. Ligler tekrar başladığında Emirhan Topçu ile ciddi bir rekabete girecekler...

#1
Foto - Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Beşiktaş, Alanyaspor'a 7 milyon euro ödeyerek Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. Solak savunmacı henüz resmi bir maçta Siyah-Beyazlı formayı giymedi. Milli ara onun açısından faydalı geçti. Bu boşlukta bireysel çalışmalarına da ağırlık verdi.

#2
Foto - Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Kartal'ın bir diğer sol ayaklı stoperi ise Emirhan Topçu... 1.88 boyundaki oyuncu, milli takıma çağrılmıştı.

#3
Foto - Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Beşiktaş milli ara dönüşü 11 Ekim'de Kocaelispor'u konuk edecek. 15 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanı var. Liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Emirhan ve Ümit arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

#4
Foto - Her ay durmadan başlayacaklar: Beşiktaş'ta Emirhan Topçu - Ümit Akdağ rekabeti

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Ümit Akdağ'la özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Başarılı çalıştırıcı, ilerleyen dönemde kendisinden faydalanacağını iletti. Forma rekabeti, Kartal açısından son derece olumlu bir faktör... Çünkü Siyah-Beyazlılar'ın önünde uzun bir sezon var.

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