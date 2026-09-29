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O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

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O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Su ve Atık Hizmetleri Düzenleme Kurumu (ERSAR) tarafından bugün yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl anakara Portekiz ülkesinde güvenli musluk suyu göstergesi yaklaşık0'lük bir güvenli musluk suyu göstergesi kaydetti ve bunun gerçekleştiği art arda 11. yılı işaret etti.

#1
Foto - O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Bu yılki Su ve Atık Hizmetleri Yıllık Raporu'na (RASARP) göre, musluk suyunun ?,84'ü güvenlidir; bu rakamı zorunlu analizlerin tamamlanma oranının (?,91) parametrik değerlere uygunluk ile birleştirilmesiyle elde edilmiştir (?,93).

#2
Foto - O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Lusa tarafından görülen rapora göre, yeni yayınlanan veriler, su kalitesi göstergesinin ?'da olduğu üst üste 11 yılı işaret ediyor. “Yukarı akış” güvenli suyun (soyutlama, arıtma ve belediyelere ulaşım süreci) ?.69'da kaldığını, “aşağı akış” güvenli suyun (tüketicilere dağıtım) ?,84'te olduğunu göstermektedir. ERSAR Kalite Departmanı Direktörü Susana Rodrigues, daha küçük ölçekli sistemlerle ilgili “bazı sorunlara” dikkat çekerek, yukarı akış sistemlerinin kısmen daha profesyonelleşmiş oldukları için daha fazla güvenlik sunduğunu da sözlerine ekledi. Geçen yıl, planlanan programın tamamını kapsayan yukarı su üzerinde 74.473 analiz yapıldı ve sadece 229 (%0.31) standartları karşılamadı. Alt su için 392.667 analiz yapıldı (hedefin?,1'i) ve 4.235 (%1.07) kısmen bazı kamu çeşmelerinde düşük su kalitesinden dolayı uygunsuzluk gösterdi.

#3
Foto - O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Bir önceki yıla kıyasla, güvenli su oranı 2024'de?,86'dan 2025'te 98,84'e yükseldi; su kalitesi? veya üzerinde olan belediyelerin sayısı (225 veya?) değişmeden kalırken, 42 belediye () 0 güvenli su kaydetti (2024'e göre beş daha az). Diğer 51 belediyenin güvenli su oranları ?'in üzerinde ancak ?'un altında - 2024'dekiyle aynı rakama sahipti. ERSAR haritalarına göre, en iyi sonuçlar (? veya daha yüksek), Alentejo'nun bazı bölgeleri ve orta ve kuzeydeki belediyeler dışında ülkenin çoğunu kapsar. Uygunsuzluk durumlarının çoğu, suyun doğal özelliklerinden ve dezenfeksiyon sistemlerindeki arızalardan kaynaklanan sırasıyla pH (1) ve mikrobiyolojik parametrelerle (8) ilgilidir. İki belediye “kırmızı” bölgeye düştü, yani ? eşiğini aşmadılar: Marco de Canaveses ve Fornos de Algodres. İlk durumda, alt rakamlar halka açık çeşmelerden gelen su analizleriyle bağlantılıdır; Susana Rodrigues'e göre, “mükemmel kalitede” musluk suyunun da mevcut olduğu göz önüne alındığında bunlar kullanılmamalıdır.

#4
Foto - O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Fornos de Algodres'te, konu, analizleri yapan teknisyenin süresi dolmuş sertifikasyonuyla ilgili olarak tamamen idariydi. Raporun sunumu sırasında yetkili, “Kilit mesaj güvenli olmayan su olmamasıdır” dedi ve belediyelerin toplu su tedarik sistemlerine bağlanma önemini vurguladı. ERSAR Yönetim Kurulu Başkanı Vera Eiró, “yerel dağıtım ağı ile toplu tedarik sistemi arasındaki bağlantının en büyük güvenceyi sağladığını” savundu ve belediyelerin giderek daha yakından koordine olduklarını ve çabalarını ortak bir varlığa odakladıklarını da sözlerine ekledi. ERSAR'a göre, sadece 62 belediye dikey entegre sistemlere sahip, yani hem toplu tedarik hem de yerel dağıtımdan sorumlu oldukları anlamına geliyor. Aynı zamanda, 180 kamu borusu hala 8.797 kişi için tek içme suyu kaynağı olarak hizmet ediyor. En çok tedarik bölgesine sahip, yönetimi en zor sistemler, ülkenin iç kısmındaki yerel dağıtım sektöründe bulunur.

#5
Foto - O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Susana Rodrigues, bir belediyenin genellikle cemaat konseyleri tarafından yönetilen çok sayıda tedarik bölgesine sahipse, bunun “mikrobiyolojik uyumsuzluğa” yol açabileceğini vurguladı; bu nedenle, ideal çözümün bu konumların toplu tedarik sistemlerine bağlanması olduğunu vurguladı. Ayrıca geçen yıl yeni test parametreleri getirilmesine rağmen su kalitesinin düşmediğini de açıkladı. Geçen yıl ERSAR, yönetim kuruluşlarının 60 denetimi gerçekleştirdi ve bunların 32'sine resmi ihlal bildirimleri yayınladı (öncelikle verilerin ifşa edilmesindeki başarısızlıklar nedeniyle). Buna karşılık, ASAE özel tedarik sistemlerinde 128 denetim gerçekleştirdi.

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