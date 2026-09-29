O ülkede musluk suyu koyanlar yaşadı: İçindeki o kalitesi neredeyse yüzde 100

Bir önceki yıla kıyasla, güvenli su oranı 2024'de?,86'dan 2025'te 98,84'e yükseldi; su kalitesi? veya üzerinde olan belediyelerin sayısı (225 veya?) değişmeden kalırken, 42 belediye () 0 güvenli su kaydetti (2024'e göre beş daha az). Diğer 51 belediyenin güvenli su oranları ?'in üzerinde ancak ?'un altında - 2024'dekiyle aynı rakama sahipti. ERSAR haritalarına göre, en iyi sonuçlar (? veya daha yüksek), Alentejo'nun bazı bölgeleri ve orta ve kuzeydeki belediyeler dışında ülkenin çoğunu kapsar. Uygunsuzluk durumlarının çoğu, suyun doğal özelliklerinden ve dezenfeksiyon sistemlerindeki arızalardan kaynaklanan sırasıyla pH (1) ve mikrobiyolojik parametrelerle (8) ilgilidir. İki belediye “kırmızı” bölgeye düştü, yani ? eşiğini aşmadılar: Marco de Canaveses ve Fornos de Algodres. İlk durumda, alt rakamlar halka açık çeşmelerden gelen su analizleriyle bağlantılıdır; Susana Rodrigues'e göre, “mükemmel kalitede” musluk suyunun da mevcut olduğu göz önüne alındığında bunlar kullanılmamalıdır.