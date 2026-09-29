Hem bal hem de sarımsak ölümcül hastalığa yol açabilir! İkaz verildi: Yerine elma sirkesi varsa içine atın!

Botulizm; kas güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu, nefes darlığı, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusmaya neden olabiliyor. 'O toksini tüketirseniz felç edici etkisini üzerinizde gösterir' diyen Waite-Cusic, en yaygın hedeflerden birinin diyafram olduğunu, bunun da nefesin durması anlamına geldiğini söyledi. Aynı toksin, estetikte kullanılan botoksun da kaynağı. 2023'te yanlış botoks uygulamaları sonrası yoğun bakımlık hastalar gördüklerini anlatan Prof. Dr. Kayıhan Uluç, AA'ya 'Hastalığın tipik bir seyri var, yukarıdan başlıyor aşağı doğru ilerliyor' demişti. Sağlık Bakanlığı'na göre gıda kaynaklı vakalarda ilk belirtiler çoğunlukla toksinli yiyecekten 18-36 saat sonra çıkıyor: bulanık ya da çift görme, göz kapağında düşme, yutma güçlüğü. Hastalık nadir görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verisi bulunan son yıl olan 2021'de 243 doğrulanmış, 30 da olası vaka kaydedildi; bunların 181'i bebekti ve bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1976'dan bu yana en yüksek sayı. Tedavisi mümkün, ama Waite-Cusic'in deyişiyle: 'Botulizmde mesele birkaç saat kusup iyileşmek değil. Hastaneye gidip panzehiri almazsanız ölürsünüz.' Waite-Cusic'in önerisi, bal ve sarımsağı fermente etmeden çiğ tüketmek: 'İkisi de çiğken en yüksek antioksidan potansiyele sahip.' Kanada Sağlık Bakanlığı'ndan LeBlanc ise ev yapımı karışımların ilacın yerini tutmayacağını hatırlattı: 'Antibiyotik ya da başka bir antimikrobiyal ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir sağlık profesyoneliyle konuşun. Antibiyotikler ve antiviraller dahil bu ilaçlar yalnızca reçeteyle kullanılmalı.'