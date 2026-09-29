AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin"
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Geçmişteki skandalları ve mutlak butlan kararıyla kapı dışarı edildikten sonra tabela partisi Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e, AK Parti cephesinden tepkiler çığ gibi büyüyor! AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, haddini aşan açıklamalara imza atan Özel’e sert bir dille karşılık vererek, "Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. " ifadelerini kullandı.
Mutlak butlan kararıyla tasfiye edildikten sonra kurduğu Yeni Parti çatısı altında siyasi ikbal arayan Özgür Özel bir kez daha çizmeyi aştı! Geçmişte CHP’deki usulsüzlüklere gıkını çıkaramayan Özel’in siyasi maskesini AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan indirdi.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
"Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir." ifadelerini kullanan İnan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et."
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