Hibiskus şerbeti tarifi ile kilo verin: Adeta bir servet... İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremiyordu



Hibiskus şerbeti için gereken malzemeler;

Yarım su bardağı hibiskus

1 litre su

1,5 çay bardağı şeker

1 kabuk tarçın

3 adet karanfil

Hibiskus şerbeti nasıl yapılır?

Tencereye suyu alalım kaynamaya başlayınca şekeri ilave edip eritelim.İçerisine hibiskus çiçeklerini tarçını ve karanfili ilave edelim rengi çıkıncaya kadar kaynatarak ocaktan alalım.

Soğuk olarak servis yapalım.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bağırsakları doğal yolla temizleyen etkili besinin açıkladı. Saraçoğlu, hibisküs ile bağırsakların baştan aşağı temizleneceğini ve mide sorunlarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir. Sütlü hibisküs çayı mayhoş bitki aromasının sütle dengelendiği en ferahlatıcı içecektir.

HİBİSKÜS NEDİR?

Hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Yaklaşık üç yüz türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, hoş kokulu yapısıyla da bilinir.

HİBİSKÜS

Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Hibiskus çayı bağışıklığı güçlendirmeyi sağlayan C vitamini ve antioksidanlar içerir

Kan basının düşürülmesi ve dengelenmesinde etkilidir

Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, boğaz enfeksiyonlarından korur

Bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini düzenler

Hibiskus çayı cildi yenilemeye yardımcıdır

Adet sancılarına iyi gelir ve adet söktürücü özellik gösterir

Kaygıları hafifletir, iyi bir uykuyu destekler

DİĞER TARİF;

Hibisküs Şerbeti, hibisküsün belirgin ekşi aromasını şekerle dengeleyen, canlı renkli ve ferah bir soğuk içecektir. Sıcak su çiçeklerin rengini ve aromasını açığa çıkarırken soğutma süresi tadın oturmasını sağlar. Hibisküs Şerbeti nasıl yapılır, dengeli demleme ve doğru servis kıvamı için aşağıdaki püf noktalarını inceleyebilirsiniz.

Hibisküs Şerbeti Tarifi Malzemeleri;

6 çorba kaşığı hibisküs

1 su bardağı toz şeker

1 litre soğuk su (sıcak)



Tüm malzemeleri sürahide karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın. Ilıdıktan sonra süzüp buzdolabında soğutun.