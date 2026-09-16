Hibiskus şerbeti tarifi ile kilo verin: Adeta bir servet... İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremiyordu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği hibiskus; ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan zengin bir bitki türüdür. Saraçoğlu, hibiskus çayının metabolizmayı hızlandırarak ve ödem atımını destekleyerek kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade etti. Kilo vermeye yardımcı olurken, sindirimi düzenler ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur, hızlı yağ yakımına olanak sağlar. Hibiskus çayı diüretik özelliği ile de bilinir. Tamamen doğal malzemelerden hazırlanan bu şerbetle hızlı kilo verebilirsiniz. İşte hızlı kilo verdiren hibiskus şerbeti tarifi..
Hibiskus şerbeti için gereken malzemeler;
- Yarım su bardağı hibiskus
- 1 litre su
- 1,5 çay bardağı şeker
- 1 kabuk tarçın
- 3 adet karanfil
Hibiskus şerbeti nasıl yapılır?
Tencereye suyu alalım kaynamaya başlayınca şekeri ilave edip eritelim.İçerisine hibiskus çiçeklerini tarçını ve karanfili ilave edelim rengi çıkıncaya kadar kaynatarak ocaktan alalım.
Soğuk olarak servis yapalım.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bağırsakları doğal yolla temizleyen etkili besinin açıkladı. Saraçoğlu, hibisküs ile bağırsakların baştan aşağı temizleneceğini ve mide sorunlarının önüne geçilebileceğini ifade etti.
Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir. Sütlü hibisküs çayı mayhoş bitki aromasının sütle dengelendiği en ferahlatıcı içecektir.
HİBİSKÜS NEDİR?
Hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Yaklaşık üç yüz türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, hoş kokulu yapısıyla da bilinir.
HİBİSKÜS
Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Hibiskus çayı bağışıklığı güçlendirmeyi sağlayan C vitamini ve antioksidanlar içerir
Kan basının düşürülmesi ve dengelenmesinde etkilidir
Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, boğaz enfeksiyonlarından korur
Bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini düzenler
Hibiskus çayı cildi yenilemeye yardımcıdır
Adet sancılarına iyi gelir ve adet söktürücü özellik gösterir
Kaygıları hafifletir, iyi bir uykuyu destekler
DİĞER TARİF;
Hibisküs Şerbeti, hibisküsün belirgin ekşi aromasını şekerle dengeleyen, canlı renkli ve ferah bir soğuk içecektir. Sıcak su çiçeklerin rengini ve aromasını açığa çıkarırken soğutma süresi tadın oturmasını sağlar. Hibisküs Şerbeti nasıl yapılır, dengeli demleme ve doğru servis kıvamı için aşağıdaki püf noktalarını inceleyebilirsiniz.
Hibisküs Şerbeti Tarifi Malzemeleri;
6 çorba kaşığı hibisküs
1 su bardağı toz şeker
1 litre soğuk su (sıcak)
Tüm malzemeleri sürahide karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın. Ilıdıktan sonra süzüp buzdolabında soğutun.
Kadın - Aile
Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...
Kadın - Aile
Tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak için 5 ipucu bu yapılmalı.. Böyle bir tona sahip
Kadın - Aile
İşte en sağlıklı yağ: Kritik noktaya dikkat edilmeli! İşte mucize yağ buymuş... Bakın hangi ülke en çok yiyor
Kültür Sanat
Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık ihya seferberliği: Kalelerden, camilere, müzelerden tarihi çarşılara
Kadın - Aile
Kimse inanamadı: 1 kaşığı yetiyor, sağlık deposu oluyor... İştah kapatan tarçın görüntüsüyle göz doldurdu!
Aktüel
Yemek siparişi verdikleri gün şok eden hadise patlak verdi: 20 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
Dünya
İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme
Spor
TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak
Sağlık
Doğru değil, çok kritik: 'Ağır okul çantası' uyarısı: Hayati bir hata olur! 'hiç haberim yoktu' demeyin!
Kadın - Aile
İşe koyuluyorlar sabah bunu üretiyorlar: Günde 1500 adet 'peynir ekmek gibi' gidiyor... Görünümüyle dikkat çekiyor
Aktüel
Uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı: Uçurtmalar vurulmasın gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği...
Kadın - Aile
Yıllarca yanlış biliyormuşuz: Günde 1 suya katan yaşadı, sindirime destek yağıyor... Bunu biliyor musunuz?
Kadın - Aile
Her gün 15 dakika egzersiz yeterli mi? Biz sizler için araştırma yaptık... O uygulama: Uzmanlara göre yapın
Kadın - Aile
Türkiye'nin dört bir yanından kasa kasa satın alınan üzüm pekmezi kazan kazan kaynatılıyor, bakın neye iyi geliyor
Aktüel
Sucuktan kıymaya dönerden çaya yok yok! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kasapların Başkanı düzenlemeyi yorumladı
Ekonomi
Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde
Kadın - Aile
Yaz kış yiyin... Böreği çıtır çıtır yapan sos herkesi şaşırttı: Elma veya üzüm kullanın
Kültür Sanat
Bakan Ersoy Kahramanmaraş'ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinledi
Kadın - Aile
Ses kısıklığı için tavsiye edilen Muskat sonbaharın yeni favorisi: Muskat cevizi nedir, faydası var mı?
Aktüel
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Hasat öncesi Patatese pestisit denetimi: Gıda güvenliği için son hali araştırılıyor!
Teknoloji-Bilişim
Yıl içinde DeepSeek mühendisi yapay zekanın kendi işini devralabileceğini söyledi.. O sözleri şaşırtıyor