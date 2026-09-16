Bakan Ersoy Kahramanmaraş'ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinledi

Restorasyon çalışmalarında gelinen aşama ele alındı Toplantıda değerlendirilen çalışmalar kapsamında, deprem bölgesindeki kültürel mirasın korunması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2023–2026 döneminde 12,2 milyar lirayı aşan kaynak sağlandı. Bu kapsamda 79 iş tamamlanırken 17 işte çalışmalar sürüyor, 4 işin ise ihale süreci devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki restorasyon çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe ise 22 milyar liraya ulaşıyor. İki genel müdürlüğün çalışmalarıyla bölgenin kültürel mirasına yönelik toplam yatırımın yaklaşık 34 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Tarihî yapıların özgün kimlikleri korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, şehirlerden iletilen talepler ile Bakanlığın yürüttüğü ve planladığı projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.