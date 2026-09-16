Dehşet anları kamerada: İkiye bölünen otomobilde 2 kişi can verdi!
Elazığ’da iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’da iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI: Elazığ-Yurtbaşı yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İki aracın çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.
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