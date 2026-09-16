Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

Projede kullanılan karışım da dikkat çekiciydi. İşçiler, kireç, endüstriyel yumurta akı ve suyu bir araya getirerek beyaz bir boya hazırladı.Yaklaşık iki hektarlık kayalık alanın beyaza boyanması iki hafta sürdü. Projenin hedefi ise çok daha geniş bir alanı, yaklaşık 70 hektarlık bölgeyi kaplamaktı.AMAÇ BUZULU YENİDEN OLUŞTURMAKTI Eduardo Gold, projenin yalnızca mevcut buzun erimesini yavaşlatmasını değil, uygun koşullar oluşması halinde buzulların yeniden oluşmasına katkı sağlamasını umuyordu. Gold'un yaklaşımına göre kayalık yüzeylerin daha fazla güneş ışığını yansıtması, çevrede sıcaklığın düşmesine yardımcı olabilirdi. Böylece kar ve buzun daha uzun süre korunması hedefleniyordu. UZMANLARA GÖRE ETKİSİ SINIRLI KALABİLİR Proje dikkat çekici olsa da yöntemin etkisi konusunda soru işaretleri de vardı. Buzul bilimci Thomas Condom, beyaza boyamanın yerel ölçekte sıcaklığı bir miktar düşürebileceğini, ancak bunun yalnızca sınırlı bir bölgede etkili olabileceğini belirtti. And Dağları'nın tamamındaki buzulları korumak için aynı yöntemi uygulamanın ise oldukça zor olacağı değerlendirildi.