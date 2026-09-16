  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk! Kimse inanamadı: 1 kaşığı yetiyor, sağlık deposu oluyor... İştah kapatan tarçın görüntüsüyle göz doldurdu! Sotiris Serbos'tan olay sözler: Türkiye'nin yelkenine rüzgar olduk Olay sözler: Sergen Yalçın 'Bir daha bu işi yapmam' diyerek duyurdu! Karadeniz'de balık bolluğu: Palamut fiyatları dibe vurdu! İşte, 5 soruda yaşlı bakım sigortası! 9,6 milyon kişiyi ilgilendiriyor… Yaşlılar için yeni sigorta modeli geliyor Sürücülerin 1 numarası! İşte araçta en çok tercih edilen renk Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar Bomba imha uzmanlarının zorlu görevi! Her şey vatandaşların can güvenliği için
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

Küresel ısınmayla birlikte dünyanın dört bir yanındaki buzullar hızla küçülürken, geçmişte Peru'da hayata geçirilen bir proje dikkatleri üzerine çekti. And Dağları'ndaki buzulların erimesini yavaşlatmak isteyen Perulu mucit Eduardo Gold, çözümü dağları beyaza boyamakta aradı.

#1
Foto - Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

İlk bakışta oldukça sıra dışı görünen yöntemin arkasında ise güneş ışınlarını geri yansıtmayı amaçlayan bir fikir bulunuyordu. DAĞLAR NEDEN BEYAZA BOYANDI? Projenin temelinde albedo etkisi bulunuyordu. Açık renkli yüzeyler, güneşten gelen ışınların daha büyük bölümünü geri yansıtırken koyu renkli yüzeyler daha fazla ısı emiyor.

#2
Foto - Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

Gold da buzulların çevresindeki koyu renkli kaya yüzeylerini beyaza boyayarak bölgenin daha fazla güneş ışığını yansıtmasını ve böylece yerel sıcaklığın bir miktar düşmesini hedefledi.

#3
Foto - Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

KAYALARI BU KARIŞIMLA BOYADILAR Pilot uygulama Peru'daki Chalon Sombrero zirvesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin 756 metre yükseklikte bulunan bölgedeki kayalık yüzeylerin bir bölümü beyaza boyandı.

#4
Foto - Dağları beyaz renge boyadılar: Oradan güneş ışınlarını bilim insanları geri yansıtacak geri yansıtacak

Projede kullanılan karışım da dikkat çekiciydi. İşçiler, kireç, endüstriyel yumurta akı ve suyu bir araya getirerek beyaz bir boya hazırladı.Yaklaşık iki hektarlık kayalık alanın beyaza boyanması iki hafta sürdü. Projenin hedefi ise çok daha geniş bir alanı, yaklaşık 70 hektarlık bölgeyi kaplamaktı.AMAÇ BUZULU YENİDEN OLUŞTURMAKTI Eduardo Gold, projenin yalnızca mevcut buzun erimesini yavaşlatmasını değil, uygun koşullar oluşması halinde buzulların yeniden oluşmasına katkı sağlamasını umuyordu. Gold'un yaklaşımına göre kayalık yüzeylerin daha fazla güneş ışığını yansıtması, çevrede sıcaklığın düşmesine yardımcı olabilirdi. Böylece kar ve buzun daha uzun süre korunması hedefleniyordu. UZMANLARA GÖRE ETKİSİ SINIRLI KALABİLİR Proje dikkat çekici olsa da yöntemin etkisi konusunda soru işaretleri de vardı. Buzul bilimci Thomas Condom, beyaza boyamanın yerel ölçekte sıcaklığı bir miktar düşürebileceğini, ancak bunun yalnızca sınırlı bir bölgede etkili olabileceğini belirtti. And Dağları'nın tamamındaki buzulları korumak için aynı yöntemi uygulamanın ise oldukça zor olacağı değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti
Dünya

Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti. "Avrupa Parlamentosu, rüşvetçilerin yuvasıdır" diyen Aliyev "Türk dünyas..
AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada
Siyaset

AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde, ikamet etmediği ilçeden Meclis Üyesi yapılan CHP’li yandaş Tuğçe Çalık Kandem..
İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Sosyal Medya

İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!

İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...

MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin gündeminde kesinlikle bir erken seçim bulunmadığın..
Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!
Gündem

Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011’de cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristlerinin tanı..
Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'
Ekonomi

Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülke ekonomisini 2027 yılına kadar yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı ve 2010’daki ekonomik ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23