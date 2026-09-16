İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Filipinli müşterilere ulaşmak için, ilgili Vietnam bakanlıkları, daireleri ve işletmeleri, ülkeye pirinç ihracatını teşvik etmek amacıyla Filipinli ortaklarla toplantılar düzenledi ve çalışmalar yürüttü. Son günlerde, iç piyasadaki pirinç fiyatları nispeten istikrarlı seyretti. İhracat pazarında ise 15 Eylül itibarıyla Vietnam pirinç fiyatlarında da bir değişiklik görülmedi. Vietnam Gıda Birliği'ne (VFA) göre, %5 kırık taneli kokulu pirinç 445-450 USD/ton, 0 kırık taneli kokulu pirinç 367-371 USD/ton, Yasemin pirinci ise 534-538 USD/ton fiyatla satılıyor. Vietnam'la karşılaştırıldığında, Tayland'dan gelen %5 kırık pirinç ton başına 478-482 dolardan satılıyor, bu da önemli ölçüde daha yüksek bir fiyat. Tayland'dan gelen 0 kırık pirincin fiyatı ise ton başına 374-378 dolar. Pakistan'da %5 kırık pirincin ton fiyatı 408-412 dolar arasında değişirken,Hindistan'da %5 kırık pirincin ton fiyatı 370-374 dolar, 0 kırık pirincin ton fiyatı ise 306-310 dolar arasında değişmektedir. Yurtiçi pirinç piyasası denge durumunu koruyor. Yaz-sonbahar mevsimi pirincinin sınırlı arzı fiyatların istikrarlı kalmasına yardımcı olurken, bazı ham pirinç türleri ve yan ürünlerinde hafif artışlar görüldü.