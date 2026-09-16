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İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Tahminlere göre Filipinler'in yaklaşık 5 milyon ton pirinç ithal etmesi bekleniyor; bu rakam önceki yıllara göre 1 milyon tondan fazla artış gösteriyor. Bu durum, Vietnamlı işletmeler için bir fırsat sunuyor ancak Vietnam, yıl başından 31 Ağustos 2026 tarihine kadar 6,029 milyon ton pirinç ihraç ederek 2,9 milyar ABD doları gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla pirinç ihracat hacmi %5,12, değeri ise ,82 azaldı.

#1
Foto - İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Vietnam Gıda Birliği'nin (VFA) bir raporuna göre, Filipinler'in 2026 yılında 5 milyon ton pirinç ithal etmesi öngörülüyor. Bu, El Nino'nun neden olduğu yaklaşık 900.000 tonluk yerli üretim azalmasını telafi etmeyi ve 2027 yılının başları için tampon rezervler oluşturmayı amaçlayan rekor bir rakam.

#2
Foto - İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Aslında, 13 Ağustos itibarıyla ülke 3,46 milyon ton pirinç ithal etmişti; bu miktar, 2025 yılının tamamı için gereken toplam ithalat hacmini aşıyordu ve Vietnam bu arzın yaklaşık t'ünü karşılıyordu. Ancak 2027 yılına kadar Filipinler'in normal pirinç ithalatına, yaklaşık 3,8-4 milyon ton seviyesine, yeniden başlaması bekleniyor. Filipinler öngörülemeyen hava koşullarına karşı savunmasızdır ve pirinç tedariği büyük ölçüde Vietnam da dahil olmak üzere bölgesel pazarlara bağımlıdır.

#3
Foto - İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Filipinli müşterilere ulaşmak için, ilgili Vietnam bakanlıkları, daireleri ve işletmeleri, ülkeye pirinç ihracatını teşvik etmek amacıyla Filipinli ortaklarla toplantılar düzenledi ve çalışmalar yürüttü. Son günlerde, iç piyasadaki pirinç fiyatları nispeten istikrarlı seyretti. İhracat pazarında ise 15 Eylül itibarıyla Vietnam pirinç fiyatlarında da bir değişiklik görülmedi. Vietnam Gıda Birliği'ne (VFA) göre, %5 kırık taneli kokulu pirinç 445-450 USD/ton, 0 kırık taneli kokulu pirinç 367-371 USD/ton, Yasemin pirinci ise 534-538 USD/ton fiyatla satılıyor. Vietnam'la karşılaştırıldığında, Tayland'dan gelen %5 kırık pirinç ton başına 478-482 dolardan satılıyor, bu da önemli ölçüde daha yüksek bir fiyat. Tayland'dan gelen 0 kırık pirincin fiyatı ise ton başına 374-378 dolar. Pakistan'da %5 kırık pirincin ton fiyatı 408-412 dolar arasında değişirken,Hindistan'da %5 kırık pirincin ton fiyatı 370-374 dolar, 0 kırık pirincin ton fiyatı ise 306-310 dolar arasında değişmektedir. Yurtiçi pirinç piyasası denge durumunu koruyor. Yaz-sonbahar mevsimi pirincinin sınırlı arzı fiyatların istikrarlı kalmasına yardımcı olurken, bazı ham pirinç türleri ve yan ürünlerinde hafif artışlar görüldü.

#4
Foto - İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

İhracat tarafında, Vietnam pirinç fiyatları istikrarlı kaldı ve birçok segmentte rekabet gücünü korudu. Bununla birlikte, büyük ithalat pazarlarından gelen talepteki gelişmeler ve yıl sonu siparişlerine hazırlık planları, önümüzdeki haftalarda piyasada izlenmesi gereken önemli faktörler olacaktır.

#5
Foto - İşte 5 milyon ton olan dev yatırım: Geçen yıl azaldı, bu yıl kazanç arttı! Yok artık dedirten ilgili flaş gelişme

Vietnam, yıl başından 31 Ağustos 2026 tarihine kadar 6,029 milyon ton pirinç ihraç ederek 2,9 milyar ABD doları gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla pirinç ihracat hacmi %5,12, değeri ise ,82 azaldı.

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