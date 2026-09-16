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Dünya Terör devletine trilyonluk bombalar! ABD'den bir kahpe plan daha
Dünya

Terör devletine trilyonluk bombalar! ABD'den bir kahpe plan daha

Yeniakit Publisher
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Terör devletine trilyonluk bombalar! ABD'den bir kahpe plan daha

ABD yönetiminin, İsrail’e yönelik yeni bir silah satış paketi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki pakette, 1 tona varan ağırlıktaki bombaların da yer aldığı bildirildi.

ABD yönetiminin, İsrail'e son yılların en büyük tekil ağır mühimmat satışını gerçekleştirmeye hazırlandığı aktarıldı. ABD basınında yer alan ve ismini açıklamak istemeyen bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlere göre, 2,8 milyar dolar değerindeki paket kapsamında İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında 40 bin adet bomba sağlanmasının planlandığı kaydedildi. Bu paketin 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 tipi bombayı içerdiği, ayrıca satılacak mühimmat arasında 20 bin adet I-2000 Penetrator (sığınak delici) savaş başlığının da yer aldığı ifade edildi.

'GAZZE VE LÜBNAN'DA YÜZLERCE KEZ KULLANILDI'

Batı askeri envanterindeki en yıkıcı mühimmatlar arasında gösterilen MK-84'lerin, patlama anında yüzlerce metre uzağa metal parçaları fırlatabildiği, metal ve kalın betonu delip geçerek toprakta büyük çukurlar oluşturduğu hatırlatıldı. İsrail'in yaklaşık 1 tonluk bombaları Gazze ve Lübnan'da yüzlerce kez kullandığı ve bu durumun can kayıplarının artmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

 

'SATIŞ ABD FONLARIYLA FİNANSE EDİLİYOR'

Söz konusu işlem satış olarak nitelendirilse de finansmanın 'Yabancı Askeri Finansman' (FMF) mekanizması aracılığıyla sağlandığı, bu doğrultuda ABD'nin sağladığı fonların İsrail tarafından silah alımında kullanıldığı belirtildi. Onay bekleyen satış paketine ilişkin Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi liderlerine gayriresmi bilgilendirme yapıldığı ve Beyaz Saray'ın satışın onaylanması için komite liderlerine baskı yaptığı öne sürüldü.

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