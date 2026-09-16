Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu… LGBT’li ahlaksızlar adliyeye sevk edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul merkezli 12 ilde 'Ailem Güvende' operasyonları düzenlemişti. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş, müstehcenlik ve uyuşturucu gibi bir çok suç unsurunu bünyesinde bulunduran LGBT’li ahlaksızlar şimdi adalete hesap verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Fuhuş’, ‘Müstehcenlik’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.
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