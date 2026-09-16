Her gün 15 dakika egzersiz yeterli mi? Biz sizler için araştırma yaptık... O uygulama: Uzmanlara göre yapın

15 Dakikada Yapılabilecek Etkili Egzersizler Yoğun bir günün ardından kendinize sadece 15 dakika ayırarak yapabileceğiniz bazı etkili egzersizlerle formunuzu koruyabilirsiniz. Bu kısa sürede hem kaslarınızı güçlendirebilir hem de genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Aşağıda, bu süre içinde uygulayabileceğiniz etkili egzersizleri bulabilirsiniz: 1. Yüksek Diz Koşusu (High Knees) Yüksek diz koşusu, kalp atış hızınızı hızlıca artıran ve bacak kaslarınızı çalıştıran dinamik bir kardiyo egzersizidir. Bu hareket, bacak kaslarınızın yanı sıra kalça kaslarınızı da hedef alır ve enerji harcamanızı artırır. Yüksek diz koşusunu yaparken dizlerinizi olabildiğince yukarı çekmeye özen gösterin ve hareketi hızlı bir tempoda gerçekleştirin. Bu egzersiz, aynı zamanda karın kaslarınızı da çalıştırarak tüm vücut kondisyonunu artırır. 2. Triceps Dips Triceps dips, kollarınızın arka kısmındaki triceps kaslarını hedef alan mükemmel bir vücut ağırlığı egzersizidir. Bu hareketi gerçekleştirmek için bir sandalye veya sehpa kullanabilirsiniz. Kollarınızı sandalyenin kenarına yerleştirin, bacaklarınızı öne doğru uzatın ve vücudunuzu indirip kaldırarak triceps kaslarınızı çalıştırın. Triceps dips, kollarınızı şekillendirmenin yanı sıra, omuz ve göğüs kaslarınızı da güçlendirir. 3. Yan Plank (Side Plank) Yan plank, karın kaslarınızın yan taraflarını hedef alan, denge ve güç geliştiren etkili bir egzersizdir. Bu hareketi yaparken yan yatış pozisyonunda dirseğinizin üzerinde durarak vücudunuzu kaldırın ve vücudunuzu düz bir çizgide tutmaya özen gösterin. Yan plank, oblique kaslarını güçlendirmenin yanı sıra, omurga sağlığınızı destekler ve duruşunuzu iyileştirir. 4. Glute Bridge Glute bridge, özellikle kalça ve alt sırt kaslarını çalıştıran etkili bir egzersizdir. Bu hareketi yapmak için sırtüstü yatın, dizlerinizi bükerek ayaklarınızı yere güçlü bir şekilde sabitleyin. Kalçanızı yerden kaldırarak vücudunuzu bir köprü pozisyonuna getirin, ardından yavaşça geri indirin. Glute bridge, kalça kaslarınızı güçlendirir, alt sırt ağrılarını azaltır ve genel postürünüzü iyileştirir. Ayrıca karın ve bacak kaslarınızı da bu egzersiz sırasında çalıştırabilirsiniz. 5. Superman Egzersizi Superman egzersizi, sırt kaslarını güçlendiren ve omurga stabilitesini artıran etkili bir harekettir. Bu egzersizi yapmak için yüzüstü yatın, kollarınızı ve bacaklarınızı düz bir şekilde uzatın. Aynı anda kollarınızı ve bacaklarınızı yerden kaldırarak “süper kahraman uçuşu” pozisyonunu alın, ardından tekrar yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. Superman egzersizi, sırt kaslarınızı güçlendirirken postürünüzü düzeltir ve omurga sağlığınızı destekler. 6. Skater Jumps Skater jumps, kalp atış hızınızı artırarak yağ yakmanıza yardımcı olan dinamik bir egzersizdir. Bu hareket, bacak kaslarınızı çalıştırırken denge ve koordinasyonunuzu geliştirir. Bir patenci gibi yanlara doğru zıplayarak yapılan bu egzersiz, kısa sürede yüksek enerji harcamanızı sağlar ve alt vücut gücünüzü artırır. Skater jumps, bacak kaslarınızın yanı sıra kalça ve karın kaslarınızı da hedef alır. 7. Dead Bug Dead bug egzersizi, karın kaslarınızı güçlendiren ve omurga stabilitesini artıran etkili bir harekettir. Bu egzersizi yapmak için sırtüstü yatın, kollarınızı tavana doğru uzatın ve dizlerinizi 90 derece bükün. Aynı anda sağ kolunuzu geriye doğru indirirken sol bacağınızı yere doğru yaklaştırın, ardından başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi diğer taraf için tekrarlayın. Dead bug egzersizi, karın kaslarınızı çalıştırırken belinizi destekler ve postürünüzü düzeltir. Bu egzersizleri düzenli olarak uygulayarak sadece 15 dakika içinde tüm vücudunuzu etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Kısa süreli egzersizlerin düzenli olarak yapılması, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirebilir. Unutmayın, her gün 15 dakika ayırarak kendinize yatırım yapmak, uzun vadede büyük sonuçlar doğuracaktır.