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Gündem Başsavcılık harekete geçti! Kurtlar Vadisi Pusu’ya FETÖ incelemesi
Gündem

Başsavcılık harekete geçti! Kurtlar Vadisi Pusu’ya FETÖ incelemesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başsavcılık harekete geçti! Kurtlar Vadisi Pusu’ya FETÖ incelemesi

İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, ekranların uzun soluklu yapımlarından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLÜMLERİ TEK TEK İNCELEYECEK

Sabah’ın haberine göre, alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

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Yorumlar

Emice

Çok bekledik, hayırlı olsun.

Bir

HAYDİ BİSMİLLAH diyelim
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