Yıllar sonra ortaya çıktı! Davutoğlu Binali Yıldırım'a iftira atmış

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu’nun 2021 yılında yaptığı ve hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmasına yönelik yeni bilgiler paylaştı. “O günden itibaren tartışılan bir başka konu daha var.” diyen Selvi, “ Davutoğlu’nun bu konuşmaları nedeniyle yargıya başvuran kişilerin olduğunu söyledi.

DAVUTOĞLU’NA İTFİRA DAVASI

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Davutoğlu cephesinden gelen suçlamaları sessiz kalmadığını aktaran Selvi, “Ahmet Davutoğlu’nu mahkemeye vermiş; hem de 20 bin TL tazminat cezasına çarptırmış. Doğrusu ben bunu bilmiyordum. İlk kez öğrendim. O yüzden de paylaşmak istedim. İsterseniz önce Ahmet Davutoğlu’nun o konuşmasını hatırlatayım. Sonra mahkemeye ilişkin bilgiler aktaracağım.” İfadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musunuz? Benim başbakanlığım elimden gitmezdi, otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” demişti.