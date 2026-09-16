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Ekonomi
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Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

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Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

Alibaba Grubu'nun seyahat platformu Fliggy'nin, düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapabileceği belirtiliyor. ürkiye’de yabancı dijital seyahat platformlarına yönelik düzenleme sektörde hareketlilik yarattı. Booking. com'un ardından Çinli şirket Fliggy Türkiye’ye giriş için hazırlıklara başladı.

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Foto - Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

Yabancı dijital seyahat platformları için öngörülen düzenleme, Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdı. Alibaba’nın Fliggy platformu da hazırlık yapıyor.

#2
Foto - Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

TBMM gündemine gelen düzenleme, yabancı dijital seyahat platformlarının Türkiye’de yasal zeminde faaliyet göstermesinin önünü açmaya hazırlanıyor. Booking.com gibi küresel şirketlerin iç pazarda hizmet verebilmesine imkan tanıyacak düzenleme, Alibaba Grubu bünyesindeki seyahat platformu Fliggy’nin de Türkiye planlarını hızlandırdı. Sektör kaynaklarına göre Fliggy, Türkiye pazarına girmek için hazırlık yapıyor. Platformun Türkiye’yi büyüme alanlarından biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Vize süreçlerinde yaşanan rahatlama ve Çin ile Türkiye arasındaki uçuşların artması da şirketin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

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Foto - Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

Alibaba Grubu’nun seyahat platformu Fliggy’nin, düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapabileceği belirtiliyor. Şirketin Türkiye’ye yönelik planında Çin’den gelen turistler de önemli bir yer tutuyor. Sektör kulislerine göre Fliggy, Çin’den Türkiye’ye gelen yüksek harcama potansiyeline sahip turistleri kendi platformuna yönlendirmeyi hedefliyor. Platformun bunun yanında Türkiye’deki yerli turistlere de hizmet vermek istediği ifade ediliyor.

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Foto - Gündeme gelen Çin’in yabancı dijital seyahat platformu: Türkiye’de... Maliyet farkı da gündemde

Fliggy’nin Türkiye açısından sahip olduğu avantajlar arasında Alibaba’nın ülkedeki en büyük yatırımı olan Trendyol’un dijital altyapısı da bulunuyor. Şirketin ayrıca fintek çözümleri ve geniş kullanıcı tabanından yararlanabileceği belirtiliyor. Bu altyapının, Fliggy’nin Türkiye pazarına giriş sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor. Yabancı platformların Türkiye pazarına yeniden girmesinin yerli seyahat acentelerinde ise kaygı yarattığı görülüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi yerli acentelerin, düzenlemeye ilişkin çeşitli itirazları bulunuyor. Sektör temsilcileri, yabancı şirketlerin lisans ve izin yükümlülüklerini yerine getirerek Türkiye’ye girmesinin tek başına rekabet eşitliği sağlamayacağını savunuyor. Küresel şirketlerin güçlü özkaynaklara, yüksek reklam bütçelerine ve gelişmiş teknoloji altyapısına sahip olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli yerli acentelerin baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Yerli firmalar vergi, ofis ve istihdam gibi maliyetlerle faaliyet gösterirken yabancı dijital temsilciliklerin daha avantajlı bir konuma gelebileceğini düşünüyor. Sektörde ayrıca büyük platformların zaman içerisinde güçlü bir konuma ulaşarak oteller ve acenteler üzerindeki komisyon baskısını artırabileceği yönünde endişeler bulunuyor. Düzenlemeyi destekleyen kesimler ise yabancı platformların Türkiye’ye dönmesi ve Fliggy gibi yeni oyuncuların pazara girmesiyle tüketici açısından rekabetin güçleneceğini savunuyor. Bu görüşe göre artan rekabet fiyatların daha şeffaf hale gelmesine ve turizm gelirlerinin yükselmesine katkı sağlayabilir. 10 Ağustos 2026’da TBMM Başkanlığı’na sunulan “Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi” ile yabancı dijital konaklama ve seyahat platformları için yeni bir yasal çerçeve öngörülüyor. Düzenlemeye göre platformların, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir sermaye şirketi statüsünde yasal temsilci ataması gerekecek. Şirketler ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan iki yıl süreli İzin Belgesi almak zorunda olacak. İzin belgesinin ücreti ilk yıl için 5 milyon TL olarak belirleniyor. Bu tutarın sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor. Düzenlemede platformların konaklama tesislerinden alabileceği komisyona da sınır getiriliyor. Buna göre komisyon, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç yüzde 17 ile sınırlandırılacak. Yabancı dijital platformlarla yaşanabilecek uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili olacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra mevcut yabancı platformlara lisans başvurusu yapmaları için üç aylık süre tanınacak. Şartları yerine getirmeyen platformların Türkiye’den erişimi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellenecek. Gerekli şartları sağlayan platformlar ise Türkiye’deki kullanıcıların yurt içindeki konaklama tesislerine rezervasyon yapmasına yeniden aracılık edebilecek. Böylece düzenlemenin yasalaşması halinde yabancı dijital seyahat platformları için Türkiye’de faaliyet gösterebilecekleri kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşması öngörülüyor. Fliggy’nin hazırlıkları da bu düzenlemeyle birlikte Türkiye açısından yakından izlenen gelişmelerden biri haline geliyor.

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