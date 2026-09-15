Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor. Kabuğun ayrılmasıyla daha ipeksi bir doku elde edilebiliyor. Uzmanlar domates kabuğunun özellikle pürüzsüz sos ve çorbalarda dokuyu bozabileceğini belirterek bu tekniği öneriyor. Ancak domatesi kaynar suda gerektiğinden fazla tutmamaya dikkat etmek gerekiyor.Uzman aşçılar, fazla bekletildiğinde domatesin etli kısmının da pişmeye başlayabileceğini ve dokusunun bozulabileceğini belirtiyor. Kabuğun ayrılmaya başladığı anda domatesi sudan çıkarmak ve soğuk suyun içerisine bırakmak bu neden oldukça önemli.