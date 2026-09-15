  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi... Bu hikaye gençlere ibret olsun! Bir kereden bir şey değil çok şey olur Sigara içmeyi hafife almayın: 40 yaşından sonra akciğerlere iyi gelen ilaç... Bu sebze sigaranın etkisini düşürdü Etna Yanardağı kül püskürtüyor! Hava ulaşımı olumsuz etkileniyor Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domatesleri tek tek soymanıza artık gerek yok...

#1
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domateslerin kabuğunu soymak, özellikle bol miktarda domates kullanılan tariflerde mutfakta uzun zaman alabiliyor. Ancak profesyonel mutfaklarda uygulanan pratik bir yöntemle domatesleri tek tek bıçakla uğraşmadan, saniyeler içinde kolayca soymak mümkün.

#2
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domatesin kabuğunu tek tek bıçakla soymaya çalışmak büyük bir zaman kaybı oluyor. Oysaki aşçılar tarafından kullanılan basit bir yöntemle domateslerin kabuğu birkaç saniyede gevşetilip kolayca çıkarılabiliyor.

#3
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Bu yöntemde domatesleri uzun uzun pişirmeye hiç gerek yok. İhtiyaç duyulan tek şey kaynar su ve ardından da soğuk su olacak.

#4
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Öncelikle domateslerin alt kısmını bıçak ile küçük bir çarpı işareti atın. Kesinin çok derin olmasına gerek yok, yalnızca kabuğu hafifçe çizmek yeterli olacaktır.

#5
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Ardından domatesleri kaynar suyun içerisinde bırakın.

#6
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domatesin çeşidine ve olgunluğuna göre yaklaşık 10-20 saniye beklemek genellikle yeterli olacaktır.

#7
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Kabuğun kesilen yerden kıvrılmaya ve domatesin etli yerinden ayrılmaya başladığını gördüğünüzde domatesi hemen sudan çıkarın.

#8
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Uzmanlar, bazı tariflerinde 10 saniyelik, bazı tekniklerinde ise 15 saniyelik haşlamayı da öneriyor.

#9
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domatesleri kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soğuk, mümkünse buzlu suyun, içerisine atın.

#10
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Bu işlem hem pişme sürecini durduruyor hem de kabuğun daha kolay şekilde ayrılmasına yardımcı oluyor. Profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntem de tam olarak bu şekilde oluyor. Kısa süreli haşlama ve ardından buzlu suyla şoklama yaparak mükemmel sonuç elde ediliyor.

#11
Foto - Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...

Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor. Kabuğun ayrılmasıyla daha ipeksi bir doku elde edilebiliyor. Uzmanlar domates kabuğunun özellikle pürüzsüz sos ve çorbalarda dokuyu bozabileceğini belirterek bu tekniği öneriyor. Ancak domatesi kaynar suda gerektiğinden fazla tutmamaya dikkat etmek gerekiyor.Uzman aşçılar, fazla bekletildiğinde domatesin etli kısmının da pişmeye başlayabileceğini ve dokusunun bozulabileceğini belirtiyor. Kabuğun ayrılmaya başladığı anda domatesi sudan çıkarmak ve soğuk suyun içerisine bırakmak bu neden oldukça önemli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Türkiye'den peş peşe hamle
Gündem

Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Türkiye'den peş peşe hamle

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdur..
Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğin..
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
Aslan zirve takibini sürdürüyor
Spor

Aslan zirve takibini sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Galatasaray 3 puanın sahibi oldu...
Ergenekon dosyasında görevli 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında karar kaldırıldı! Soruşturma yolu yeniden açıldı!
Gündem

Ergenekon dosyasında görevli 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında karar kaldırıldı! Soruşturma yolu yeniden açıldı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan ihraç edilmiş 21 hâkim ve ..
Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti
Gündem

Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti

Gazze’de yaşanan sivil katliamlarını İsrail ordusundan isimlerin anlatımlarıyla gündeme taşıyan ve Venedik Film Festivali’nde ödüle layık gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23