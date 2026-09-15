Domatesleri tek tek soymaya artık son verilebilir! Saniyeler süren o yöntem ortaya çıktı...
Domatesleri tek tek soymanıza artık gerek yok...
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Domatesleri tek tek soymanıza artık gerek yok...
Domateslerin kabuğunu soymak, özellikle bol miktarda domates kullanılan tariflerde mutfakta uzun zaman alabiliyor. Ancak profesyonel mutfaklarda uygulanan pratik bir yöntemle domatesleri tek tek bıçakla uğraşmadan, saniyeler içinde kolayca soymak mümkün.
Domatesin kabuğunu tek tek bıçakla soymaya çalışmak büyük bir zaman kaybı oluyor. Oysaki aşçılar tarafından kullanılan basit bir yöntemle domateslerin kabuğu birkaç saniyede gevşetilip kolayca çıkarılabiliyor.
Bu yöntemde domatesleri uzun uzun pişirmeye hiç gerek yok. İhtiyaç duyulan tek şey kaynar su ve ardından da soğuk su olacak.
Öncelikle domateslerin alt kısmını bıçak ile küçük bir çarpı işareti atın. Kesinin çok derin olmasına gerek yok, yalnızca kabuğu hafifçe çizmek yeterli olacaktır.
Ardından domatesleri kaynar suyun içerisinde bırakın.
Domatesin çeşidine ve olgunluğuna göre yaklaşık 10-20 saniye beklemek genellikle yeterli olacaktır.
Kabuğun kesilen yerden kıvrılmaya ve domatesin etli yerinden ayrılmaya başladığını gördüğünüzde domatesi hemen sudan çıkarın.
Uzmanlar, bazı tariflerinde 10 saniyelik, bazı tekniklerinde ise 15 saniyelik haşlamayı da öneriyor.
Domatesleri kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soğuk, mümkünse buzlu suyun, içerisine atın.
Bu işlem hem pişme sürecini durduruyor hem de kabuğun daha kolay şekilde ayrılmasına yardımcı oluyor. Profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntem de tam olarak bu şekilde oluyor. Kısa süreli haşlama ve ardından buzlu suyla şoklama yaparak mükemmel sonuç elde ediliyor.
Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor. Kabuğun ayrılmasıyla daha ipeksi bir doku elde edilebiliyor. Uzmanlar domates kabuğunun özellikle pürüzsüz sos ve çorbalarda dokuyu bozabileceğini belirterek bu tekniği öneriyor. Ancak domatesi kaynar suda gerektiğinden fazla tutmamaya dikkat etmek gerekiyor.Uzman aşçılar, fazla bekletildiğinde domatesin etli kısmının da pişmeye başlayabileceğini ve dokusunun bozulabileceğini belirtiyor. Kabuğun ayrılmaya başladığı anda domatesi sudan çıkarmak ve soğuk suyun içerisine bırakmak bu neden oldukça önemli.
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