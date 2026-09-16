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Gündem Mustafa Desici maskelerini böyle indirmiş: LGBT değil Alperen ocakları mı siyasi?
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Mustafa Desici maskelerini böyle indirmiş: LGBT değil Alperen ocakları mı siyasi?

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, LGBT’li sapkınlara yönelik ‘Ailem Güvende’ operasyonu sonrası başından geçen ilginç bir olayı paylaştı. Gittiği bir üniversitede dev LGBT bayrağının asılı olduğunu söyleyen Destici, “'Herkes buraya bayrak asabiliyor mu?' dedim, 'Asabilir' dedi. 'O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar' deyince 'O biraz siyasi oluyor' karşılığının verildiğini söyledi.

Ahlaksızlığı "özgürlük" kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışan sermaye üniversitelerinin ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gittiği zengin bir ailenin vakıf üniversitesinin yemekhanesinde dev LGBT bayrağını görünce skandalı yerinde patlattı. "Buraya Alperen Ocakları bayrağı da asılsın" teklifine "O siyasi olur" cevabını veren üniversite yönetiminin maskesini indiren Destici, sapkınlığa alan açıp milli değerlere barikat kuran yönetimi YÖK’e şikayet etti!

Skandala ilişkin açıklama yapan Destici, “Herkes buraya bayrak asabiliyor mu?” sorusuna “Asabilir” yanıtını aldığını aktararak, bunun üzerine “O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar” dediğini ifade etti. Destici, kendisine “O biraz siyasi oluyor” denildiğini belirterek, yaşanan durumu YÖK’e bildirdiğini söyledi.

Mustafa Destici:

"Çok zengin bir ailenin üniversitesinin yemekhanesinde dev gibi bir LGBT bayrağı gördüm.

Genel sekretere sordum, kafasını eğip 'Efendim malum, bildiğiniz bayrak. Yanındaki de onların eski bayrağıymış' dedi.

'Herkes buraya bayrak asabiliyor mu?' dedim, 'Asabilir' dedi.

'O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar' deyince 'O biraz siyasi oluyor' karşılığını verdi.

O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi? Ben bunu YÖK'e bildirdim."

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