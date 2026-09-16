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Spor
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TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

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Serhat Sarıbaş Giriş Tarihi:

TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

Formula 1® yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı.

#1
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

Formula 1® yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX, 1-2 Ekim tarihlerinde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak, ardından 3 Ekim 2027 tarihinde, uzun bir aranın ardından, beş kırmızı ışık yeniden TOSFED İstanbul Park’ta yanacak.

#2
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

Altı yılın ardından Formula 1®’in heyecanı, dünyanın en iyi pilotlarını ve binlerce Formula 1® tutkununu, kıtaları birbirine bağlayan dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri olan İstanbul’da yeniden bir araya getirecek. TURKISH GRAND PRIX şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistleri arasında yer alan TOSFED İstanbul Park’ta 10. kez gerçekleştirilecek. TOSFED İstanbul Park: Hız ve Kusursuzluk İçin Tasarlanmış Bir Pist Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park’ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8. viraj, pilotları zorlarken Formula 1® seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

#3
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

Formula 1®’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye’nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. “Yarış takviminin açıklanmasıyla biz de vites yükseltiyoruz” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimin açıklanmasının FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 hazırlıkları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Formula 1® yarış takviminin açıklanmasıyla birlikte, biz de hazırlıklarımızda vites yükseltiyoruz. Önümüzdeki süreçte İstanbul’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve yaşam tarzını Formula 1®’in küresel etkisiyle buluşturan önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak üzere önemli adımlar atıyoruz. Amacımız başarılı bir FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 organizasyonu ile spor turizmini canlandırmak ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak.”

#4
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

“Türkiye olarak hazırız” Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları için bir destinasyon olarak konumuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye artık yalnızca uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan değil, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının adresi olan bir ülkedir. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’de bunun en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ve büyük organizasyon tecrübemizle, İstanbul’da tüm dünyaya yakışır bir Formula 1® deneyimi yaşatacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hazırız ve bu büyük organizasyonu heyecanla bekliyoruz.” “TOSFED İstanbul Park Formula 1®’e hazırlanıyor” Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarış için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: “Yarışa kadar TOSFED İstanbul Park’ı, F1®’in en yüksek standartlarına göre modernize ederken, tüm seyircilerimize benzersiz bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki yarış tutkunlarını ve yabancı misafirlerimizi şimdiden TURKISH GRAND PRIX heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz.”

#5
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

TGA’nın “Catch It If You Can” filmi dünya çapında ilgi görüyor Yarış tarihinin netleşmesiyle birlikte FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan “Catch It If You Can” tanıtım filmi 570 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

#6
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

Önümüzdeki dönemde İstanbul’un küresel görünürlüğü; uluslararası medya projeleri, dijital kampanyalar, uluslararası içerik üreticileriyle iş birlikleri ve İstanbul merkezli küresel tanıtım atağıyla daha da güçlendirilecek.

#7
Foto - TOSFED İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 TURKISH Grand Prıx'e ev sahipliği yapacak

FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027, TOSFED’in uzun yıllara yayılan girişim ve çalışmaları sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yeniden yarış takvimine dahil edildi. Formula 1® yarışları, 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Biletler ve resmi duyurular için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasına ön kayıt yaptırılabilir.

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