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Yerel 46 yıllık emeğe “Yılın Ahisi” ödülü!
Yerel

46 yıllık emeğe “Yılın Ahisi” ödülü!

Yeniakit Publisher
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46 yıllık emeğe "Yılın Ahisi" ödülü!

Uşak’ta Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende, 46 yıldır terzilik yapan 66 yaşındaki Yücel Karabulut “Yılın Ahisi” seçildi.

Uşak’ta Ahilik Haftası, yıllarını mesleğine veren esnaf ve sanatkarların ödüllendirildiği programla kutlandı.

 

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Serdar Kartal, ahiliğin, emeği ahlakla yücelten, ticareti vicdanla şekillendiren köklü bir hayat nizamı olduğunu söyledi.

 

Ahiliğin Anadolu'nun çarşılarına nizam verdiğini ve bu köklü ruhun hala yaşatıldığını aktaran Kartal, "Bu köklü mirastan aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde ülkemiz, üretimden sanayiye, savunma teknolojilerinden enerjiye kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği milli ve yerli atılımlarla, kendi gücüne güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren büyük ve güçlü Türkiye idealine kararlılıkla yürümektedir. Bu büyük yürüyüşte esnaf ve sanatkarlarımızın emeği, üretimi ve ortaya koyduğu değer son derece kıymetlidir." dedi.

 

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