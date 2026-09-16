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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9,1 milyar TL’lik kirli çark çökertildi: 53 şüpheli gözaltında
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9,1 milyar TL’lik kirli çark çökertildi: 53 şüpheli gözaltında

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Vatandaşı yüksek faizle borçlandırıp malına el koyan, tehdit ve cinayetle dehşet saçan kanlı çete ağlarına neşter vuruldu! İçişleri Bakanlığı, 5 ilde düzenlenen operasyonlarda suç örgütlerine yönelik önemli bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalanırken, 273 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı" denildi

İçişleri Bakanlığı, Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunu da işledikleri tespit edilen şüphelilere ait toplam 273 milyon TL değerindeki 39 taşınmaz, 4 taşınır ve 34 banka hesabına el konuldu.

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