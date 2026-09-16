Yıllarca yanlış biliyormuşuz: Günde 1 suya katan yaşadı, sindirime destek yağıyor... Bunu biliyor musunuz?

Su çeken tohumların hacminin artması ve lif içeriği, öğünlerde veya ara öğünlerde tokluk hissinin daha uzun sürmesine katkıda bulunabilir. Ancak bu durum fesleğen tohumunun doğrudan zayıflattığı anlamına gelmiyor. Kilo yönetiminde toplam beslenme düzeni, alınan enerji ve fiziksel aktivite belirleyici olmaya devam ediyor. Pratik kullanım için 1 yemek kaşığı fesleğen tohumu bir bardak suya eklenebilir. Tohumların sıvıyı çekmesi için yaklaşık 10-15 dakika bekletmek yeterli oluyor. Bu sürenin ardından tohumların çevresinde şeffaf, jel benzeri bir tabaka oluşuyor. Hazırlanan karışım sade olarak tüketilebileceği gibi limonlu su, ayran veya şekersiz içeceklere de eklenebilir. Buradaki 1 yemek kaşığı tıbbi bir doz değil, günlük beslenmede kullanılabilecek pratik bir miktardır. KURU HALDE TÜKETMEYİN Fesleğen tohumu sıvıyla temas ettiğinde hızla şişebildiği için kuru halde bir kaşık dolusu yutmak yerine önceden suda bekletmek daha uygun bir kullanım şeklidir. Lif tüketimine alışkın olmayan kişilerde fazla miktarda tüketildiğinde şişkinlik, gaz veya karın rahatsızlığı görülebilir. Bu nedenle küçük miktarla başlamak ve gün içinde yeterli su tüketmek önem taşıyor. Düzenli ilaç kullananların, kronik hastalığı bulunanların, hamile veya emzirenlerin ise fesleğen tohumu gibi yoğunlaştırılmış bitkisel ürünleri düzenli tüketmeden önce sağlık profesyoneline danışması daha uygun olur. Fesleğen ve bileşenlerinin olası etkileri konusunda araştırmalar sürse de sağlık yararlarının önemli bir bölümünün kesinleştirilmesi için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç bulunuyor.