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Dünya Ajanslar son dakika servis etti! "Rus Su-24 tipi savaş uçağına saldırı düzenledik"
Dünya

Ajanslar son dakika servis etti! "Rus Su-24 tipi savaş uçağına saldırı düzenledik"

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Ajanslar son dakika servis etti! "Rus Su-24 tipi savaş uçağına saldırı düzenledik"

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda konuşlu Rus Su-24 tipi savaş uçağına saldırı düzenledik" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'nda bulunan bir Rus Su-24 tipi savaş uçağına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait hedeflere yönelik bu gece saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Su-24 tipi savaş uçağının da hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Hasarın boyutu açıklığa kavuşturuluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'nın kontrolündeki noktalarda bulunan insansız hava araçları (İHA) merkezleri, mühimmat ve yakıt deposu gibi hedeflere de saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

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