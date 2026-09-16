  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanada Başbakanı ilk kez açıkladı! Trump'ın verdiği kutudan bakın ne çıkmış Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu… LGBT’li ahlaksızlar adliyeye sevk edildi Çağın en büyük tıbbi dolandırıcılığı! Cinsiyet endüstrisi Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı atamalarında liyakat dönemi! Doğu-Batı ayırımı kalkıyor Başsavcılık harekete geçti! Kurtlar Vadisi Pusu’ya FETÖ incelemesi Terör devletine trilyonluk bombalar! ABD'den bir kahpe plan daha Yeni vahşet için gün sayıyorlar! Katil Katz'dan Gazze'ye topyekün katliam tehdidi LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler! Murat Emir kargaları bile güldürdü CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor Yerde Türk bayrağını görünce bisikletinden indi! 7 yaşındaki Nehir’in duygulandıran hareketi
Ekonomi Borsa İstanbul günü böyle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Kazancın adresi Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla değer kaybeden yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 769,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla değer kaybeden yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

 

Borsa İstanbul'da genele yayılan satışlar görülürken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararına ve karar sonrası verilecek mesajlara çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsada güne negatif başlangıç
Borsada güne negatif başlangıç

Ekonomi

Borsada güne negatif başlangıç

5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu
5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu

Spor

5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu

Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek
Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek

Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek

Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti
Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti

Ekonomi

Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti

Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!
Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!

Gündem

Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23