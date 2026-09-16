Ali Karahasanoğlu’ndan Doğuş yöneticisine 191 milyonluk soru: Parayı göndermiş ama patronu tanımıyor!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB yolsuzluk davasında sanık sıfatıyla savunma yapan Doğuş Grubu yöneticisi Hüsnü Akhan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

İddianamede, Doğuş İnşaat tarafından Asoy İnşaat’a 29 Aralık 2023 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında toplam 191 milyon 400 bin TL aktarıldığı belirtiliyor. Savcılık söz konusu ödemelerin rüşvet kapsamında gerçekleştirildiğini öne sürerken Akhan ise suçlamaları reddediyor.

Akhan, mahkemedeki savunmasında ödemelerin Doğuş Grubunun deprem bölgesindeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek Asoy İnşaat ile yapılan işlemin de bu çalışmaların parçası olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu ise Akhan’ın, Asoy İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin hakkında, ismini iddianameden öğrendiğini ve kendisiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığını söylemesini yazısının merkezine taşıdı.

Karahasanoğlu, yaklaşık 191 milyon TL gönderilen şirketin sahibiyle hiçbir irtibat kurulmadığı yönündeki savunmayı sorgulayarak, ödemelerin açıklamalarında yer aldığı belirtilen “fatura bedeli bağış” ifadesine de dikkat çekti.

Yazar ayrıca savcının Akhan’a Asoy İnşaat’a yapılan ödemelerle ilgili yönelttiği soruları hatırlattı. Akhan’ın, işlerin yapıldığının tetkik edildiğini ve bunun ardından ödemelerin gerçekleştirildiğini söylediğini aktaran Karahasanoğlu, buna karşılık söz konusu tetkike ilişkin belgelerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini yazdı.

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