En solcusu bile artık kabul ediyor, AK Parti birinci! "Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, oylarını hızla yükseltmeye devam ediyor.

Fondaş medyanın başının çeken T24 bile AK Parti'nin birinciliğini kabul etti.

AK Parti ilk sıraya yerleşti

"Gündem-ar anketi: Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü, ilk parti pozisyonunu kaybetti; CHP son sıralarda!" haberde T24 "Gündem-ar Araştırma’nın ağustos ayı anketine göre, temmuz ayında birinci sırada yer alan Yeni Parti’nin oy oranı 11,63 puan gerileyerek ikinci sıraya düştü. AKP oylarını artırarak ilk sıraya yerleşirken, oylarında kısmi artış görülen CHP ise altıncı sırada kalarak son sıralardaki konumundan çıkamadı." ifadelerini kullandı.

Haber şu şekilde:

Gündem-ar Araştırma’nın ağustos ayı anketine göre, temmuz ayında birinci sırada yer alan Yeni Parti’nin oy oranı 11,63 puan gerileyerek ikinci sıraya düştü. AKP oylarını artırarak ilk sıraya yerleşirken, oylarında kısmi artış görülen CHP ise altıncı sırada kalarak son sıralardaki konumundan çıkamadı.

Türkiye Gündemi Araştırması’nın 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2375 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları yayımlandı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin güncel oy oranları belirlenirken, temmuz ayında yapılan bir önceki ölçüme göre sıralamalarda değişiklikler kaydedildi.

Ankette en yüksek oranlı değişim Yeni Parti cephesinde görüldü. Temmuz ayında yüzde 38,58 oy oranıyla birinci konumda bulunan Yeni Parti, ağustos ayında 11,63 puanlık bir gerileme yaşayarak yüzde 26,95 oranına indi ve ilk parti olma pozisyonunu kaybetti.

Yeni Parti’de yaşanan düşüşün ardından oylarını 0,95 puan artıran AKP, yüzde 28,38 ile birinci sıraya yükseldi. İyi Parti ise 3,65 puanlık artışla yüzde 8,21 oy oranına ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. Temmuz ayına göre oy oranını artıran CHP ise yüzde 4,99 ile altıncı sırada yer buldu.

Temmuz ayında 2300 kişiyle yapılan araştırmada Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada, AKP yüzde 27,43 ile ikinci sırada, DEM Parti ise yüzde 7,57 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Ağustos ayındaki son ölçümlerde ise sıralama değişti; AKP yüzde 28,38 ile ilk sıraya çıkarken, Yeni Parti yüzde 26,95 ile ikinci, İyi Parti yüzde 8,21 ile üçüncü parti oldu.