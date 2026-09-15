  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’un göbeğinde çatışma: Döviz bürosunda 4 kişi vuruldu Ahlaksızlara gözaltı: Adliye önünde sapkın LGBT azgınlığı Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! İşte sebze meyve fiyatlarında dönen dolaplar AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...' Sağlık sistemini eleştirenlere kapak olsun! İngiltere'de tanısı yok Türkiye'de tedavisi var Teröristbaşını Uzun Cevdet mi paketledi? Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili şok iddia! Halka saldırı uyarısı yapıldı: Güvenli yerlere gidin Güllü soruşturmasında gizlenen delil deşifre oldu: Kanlı pijama eski nişanlının evinde bulundu! Avrupa LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan rahatsız!
Gündem En solcusu bile artık kabul ediyor, AK Parti birinci! "Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü"
Gündem

En solcusu bile artık kabul ediyor, AK Parti birinci! "Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
En solcusu bile artık kabul ediyor, AK Parti birinci! "Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü"

Fondaş medyanın başının çeken T24 bile AK Parti'nin birinciliğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, oylarını hızla yükseltmeye devam ediyor.

Fondaş medyanın başının çeken T24 bile AK Parti'nin birinciliğini kabul etti.

AK Parti ilk sıraya yerleşti

 

"Gündem-ar anketi: Yeni Parti’nin oyu bir ayda ciddi düştü, ilk parti pozisyonunu kaybetti; CHP son sıralarda!" haberde T24 "Gündem-ar Araştırma’nın ağustos ayı anketine göre, temmuz ayında birinci sırada yer alan Yeni Parti’nin oy oranı 11,63 puan gerileyerek ikinci sıraya düştü. AKP oylarını artırarak ilk sıraya yerleşirken, oylarında kısmi artış görülen CHP ise altıncı sırada kalarak son sıralardaki konumundan çıkamadı." ifadelerini kullandı.

 

Haber şu şekilde:

Gündem-ar Araştırma’nın ağustos ayı anketine göre, temmuz ayında birinci sırada yer alan Yeni Parti’nin oy oranı 11,63 puan gerileyerek ikinci sıraya düştü. AKP oylarını artırarak ilk sıraya yerleşirken, oylarında kısmi artış görülen CHP ise altıncı sırada kalarak son sıralardaki konumundan çıkamadı.

Türkiye Gündemi Araştırması’nın 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2375 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları yayımlandı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin güncel oy oranları belirlenirken, temmuz ayında yapılan bir önceki ölçüme göre sıralamalarda değişiklikler kaydedildi.

Ankette en yüksek oranlı değişim Yeni Parti cephesinde görüldü. Temmuz ayında yüzde 38,58 oy oranıyla birinci konumda bulunan Yeni Parti, ağustos ayında 11,63 puanlık bir gerileme yaşayarak yüzde 26,95 oranına indi ve ilk parti olma pozisyonunu kaybetti.

Yeni Parti’de yaşanan düşüşün ardından oylarını 0,95 puan artıran AKP, yüzde 28,38 ile birinci sıraya yükseldi. İyi Parti ise 3,65 puanlık artışla yüzde 8,21 oy oranına ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. Temmuz ayına göre oy oranını artıran CHP ise yüzde 4,99 ile altıncı sırada yer buldu.

 

Temmuz ayında 2300 kişiyle yapılan araştırmada Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada, AKP yüzde 27,43 ile ikinci sırada, DEM Parti ise yüzde 7,57 ile üçüncü sırada yer almıştı.

 

Ağustos ayındaki son ölçümlerde ise sıralama değişti; AKP yüzde 28,38 ile ilk sıraya çıkarken, Yeni Parti yüzde 26,95 ile ikinci, İyi Parti yüzde 8,21 ile üçüncü parti oldu.

 

Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler
Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler

Dünya

Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler

Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı
Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı

Ekonomi

Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı

Türk Eğitim-Sen anketinde öğretmenlerin yüzde 89,4'ü akran zorbalığına tanık
Türk Eğitim-Sen anketinde öğretmenlerin yüzde 89,4'ü akran zorbalığına tanık

Aktüel

Türk Eğitim-Sen anketinde öğretmenlerin yüzde 89,4'ü akran zorbalığına tanık

ABD’liler sandık başına gitmeye hazırlanıyor: Son seçim anketleri belli oldu
ABD’liler sandık başına gitmeye hazırlanıyor: Son seçim anketleri belli oldu

Dünya

ABD’liler sandık başına gitmeye hazırlanıyor: Son seçim anketleri belli oldu

Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi
Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi

Dünya

Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Levent Ömer

Seçimi Erkene Alın Görün
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23