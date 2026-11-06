Erik pestili (Kışa hazırlık): 'Çöktü ne yapılır bilmiyorum' diyenler için nasıl yapılır açıklıyoruz

Erik pestili (Kışa hazırlık)

Erik Pestili (Kışa Hazırlık) Tarifi İçin Malzemeler;

3 kilo anjelik erik (mürdüm de olur)

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)



Erik Pestili (Kışa Hazırlık) Tarifi Nasıl Yapılır?

Erikleri yıkayıp ayıklayıp iri iri doğrayın. Tencereye 1 su bardağı su ile koyup ara ara karıştırarak yumuşayana kadar pişirin.

Ben şeker koymuyorum. Eğer tadı çok ekşi gelirse tadına bakarak pekmez ilave ediyorum.

Erikler pişerken blenderdan geçirin (bir kısmını süzgeçten geçirerek yaptım ama pek bir fark olmadı, zaman kaybetmemek için blender tercih ediyorum).

Yarım su bardağı kadar ılık suda 3 yemek kaşığı nişastayı eritin. Blenderdan geçirdiğiniz karışıma ilave edin.

1 tatlı kaşığı tarçını da ilave edin (isterseniz ilave etmeyebilirsiniz, hafif aroma versin diye ekliyorum).

5-6 dakika daha kaynadıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsilere ince bir tabaka halinde dökün spatulayla düzleştirin arzuya göre susam, dövülmüş ceviz, fındık, fıstık ekleyebilirsiniz.

Tepsileri güneş alan bir yere koyun üzerlerine sinek böcek toz yapışmaması için ince bir tülbent örtün, bir kaç gün bekletin.

Benim balkonum çok güneş aldığı için 2 günde kurudular.

Kuruyan pestilleri istediğiniz şekilde keserek (rulo, üçgen sarma) buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun.

kışa hazırlık olarak yapılan erik pestilinin kuruma sürecinde üzerinde çatlaklar veya çizikler oluşmaması normal şartlarda pestilin tam istediğiniz kıvamda, pürüzsüz ve başarılı bir şekilde kuruduğunu gösterir.

Erik pestili yaparken pestilin çökmesi (kururken kararması, küflenmesi, ekşimesi veya tepsiden kalkmayıp yapışması), genellikle harcın fazla sulu kalmasından, kuruma ortamının nemli olmasından veya serilen kalınlığın ayarsız olmasından kaynaklanır.

Bu durumu kurtarmak veya bir sonraki seferde önlemek için uygulayabileceğiniz adımlar şunlardır:

Çöken (Kötü Olan) Pestili Kurtarma Yolları

• Eğer pestil tepsiden/beze yapıştıysa ve kalkmıyorsa: Temiz bir fırça veya sprey şişesiyle pestilin serili olduğu bezin ya da yağlı kağıdın arkasını hafifçe ıslatın. Birkaç dakika beklediğinizde pestil yumuşayacak ve kalıp gibi ayrılacaktır. Çıkan pestilleri hemen havadar bir yerde tekrar kurumaya bırakın.

• Eğer pestil tam kurumadıysa ve ekşi bir koku yayıyorsa: Ne yazık ki fermantasyon (bozulma) başlamış demektir. Bu aşamada pestili kurtarmak sağlık açısından güvenli değildir, çöpe atılması gerekir.

• Eğer pestil çok cıvıksa ve günlerdir kurumuyorsa: Harçtaki su oranı çok fazladır. Eğer henüz küflenme veya ekşime yoksa, harcı tepsilerden sıyırıp tekrar tencereye alın. İçine biraz daha nişasta ekleyerek kıvam alana kadar yeniden kaynatın ve daha ince bir şekilde tekrar serin.

İşte adım adım ustaların kaleminden erik pestili yapımı:



1. Malzeme Seçimi ve Hazırlık

• Doğru Erik Seçimi: Ustalar genellikle mayhoş ve etli olan mürdüm eriği (kara erik) veya ekşi kırmızı erikleri tercih eder. Meyvelerin iyice olgunlaşmış ve tatlanmış olması gerekir.

• Yıkama ve Ayıklama: Erikler bol suda yıkanır, sapları temizlenir ve çekirdekleri çıkarılarak dörde bölünür.

2. Pişirme ve Özleştirme (Püre Haline Getirme)

• Susuz Pişirme: Erikler derin bir tencereye alınır. Ustalar tabanının tutmaması için çok az (yarım çay bardağı kadar) su ekler; çünkü erik ısındıkça kendi suyunu salacaktır.

• Yumuşatma: Erikler tamamen yumuşayıp kabuklarından ayrılana kadar kısık-orta ateşte ara sıra karıştırılarak pişirilir.

3. Süzme ve Pürüzsüzleştirme

• Kevgirden Geçirme: Pişen erikler sıcakken ince delikli bir süzgeçten (kevgirden) geçirilerek püre haline getirilir. Bu adım kabuk ve kalan sert liflerin ayrılmasını sağlar.

• Blender Yardımı: Ustalar tamamen pürüzsüz bir doku için kevgirden geçen posayı bir kez de el blenderından geçirirler.

4. Kıvam Bağlama ve Tatlandırma

• Yeniden Kaynatma: Elde edilen pürüzsüz erik püresi tekrar tencereye alınır.

• Şeker Ayarı: Eriğin ekşilik durumuna göre damak tadına uygun şekilde toz şeker eklenir (Ekşi severler hiç eklemeyebilir veya bal/pekmez kullanabilir).

• Nişasta/Un ile Bağlama (Ustalık Sırrı): Pestilin kururken çatlamaması ve esnek (deri gibi) olması için az miktarda nişasta veya un, soğuk suyla açılarak kaynayan püreye sicim gibi akıtılarak eklenir. Karışım, muhallebi kıvamına gelene kadar 5-10 dakika daha kaynatılır.

5. Serim ve Kurutma

• Doğru Zemin: Ustalar pestili geleneksel olarak temiz bezlerin (tülbentlerin) üzerine ya da modern mutfaklarda yağlı kağıt serilmiş tepsilere döker.

• İnce Katman: Püre, bezin veya kağıdın üzerine 0.5 cm'yi geçmeyecek şekilde çok ince ve eşit bir katman halinde spatula ile yayılır.

• Güneşleme: Pestiller doğrudan rüzgar alan ve bol güneş gören bir yere serilir. Toz gelmemesine dikkat edilir. Kuruma süresi güneşe bağlı olarak 2 ila 4 gün sürer.

6. Bezden Çıkarma ve Şekillendirme

• Islatma Yöntemi (Bez kullanıldıysa): Kuruyan pestil ters çevrilir, bezin arkası hafifçe ıslatılır. 1-2 dakika beklendikten sonra pestil bezden yırtılmadan kolayca ayrılır.

• Dilimleme ve Nişastalama: Kuruyan pestiller şeritler halinde kesilir. Yapışmaması için üzerlerine hafifçe nişasta serpilebilir. İsteğe göre arasına ceviz veya fındık konularak muska şeklinde katlanır ya da rulo yapılır.