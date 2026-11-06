Almanya'da binlerce Türk tekstil devlerine makine üreten şirket iflas etti: Güney Kore'ye bile ihracat yaptılar

Dosya kapsamında duruşmanın ilk olarak 17 Kasım 2026'da görülmesi planlanıyordu. Ancak konkordato komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından mahkeme duruşma tarihini 20 Ekim'e aldı. Gerçekleştirilen duruşmada şirketin konkordato ve kesin mühletin uzatılması talepleri reddedildi. SER Mekatronik hakkında iflas kararı verildi. HAKAN ÇAKAR VE NECATİ ARSLAN HAKKINDA AYRI KARAR Mahkeme kararında konkordato dosyasında adı geçen Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın hukuki durumları da değerlendirildi. İki ismin kesin mühletin uzatılması ve konkordato talepleri reddedilirken, iflasa tabi olmayan gerçek kişiler oldukları tespit edildi. Bu nedenle Hakan Çakar ve Necati Arslan hakkında ayrı ayrı iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme kararına karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabilecek. 2008'DE KURULDU, TEKSTİL MAKİNELERİ ÜRETİMİNE YÖNELDİ SER Mekatronik, 2008 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyetlerine başladı. İlk dönemlerinde tekstil finisaj makineleri için mekanik servis, otomasyon ve yazılım yenileme alanlarında hizmet veren şirket, zaman içerisinde makine üretimine ağırlık verdi. Firmanın ürün yelpazesinde şardon, kumaş tıraşlama, fırçalama ve zımparalama makinelerinin yanı sıra ram makineleri, sanfor hatları ve farklı tekstil terbiye sistemleri bulunuyordu. Dokuma, örgü ve dokusuz yüzey kumaşların üretim sonrası işlemlerine yönelik makineler geliştiren SER Mekatronik, üretimin yanı sıra teknik servis ve yedek parça hizmetleriyle de sektörde faaliyet gösteriyordu. 14 BİN 500 METREKARELİK FABRİKA YATIRIMI YAPMIŞTI Şirketin geçmişteki büyüme planları arasında yeni üretim tesisi yatırımı da bulunuyordu. SER Mekatronik, Ağustos 2024'te Çorlu'daki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrikasının temelini attı. Toplam 14 bin 500 metrekarelik tesisin 2025 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyordu. Yatırımla birlikte üretim faaliyetlerinin tek merkezde toplanması, makine üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümlerin geliştirilmesi amaçlanıyordu. Yeni fabrika yatırımıyla büyüme hedeflerini gündeme taşıyan şirketin daha sonra iflas kararıyla karşı karşıya kalması dikkat çekti. ABD'DEN GÜNEY KORE'YE KADAR İHRACAT YAPIYORDU SER Mekatronik'in faaliyet alanı Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket, tekstil makinelerini farklı kıtalardaki pazarlara da gönderiyordu. 2024 yılında kamuoyuna yansıyan şirket bilgilerine göre Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya ihracat yapılan Asya ülkeleri arasındaydı. Firmanın Güney Amerika'da Meksika, Arjantin, Peru, Brezilya ve Honduras'a; Kuzey Amerika'da ABD'ye, Avrupa'da ise Polonya, Belarus ve Bulgaristan'a ürün gönderdiği belirtilmişti. Mısır, Fas ve Rusya da şirketin makine satışı gerçekleştirdiği ülkeler arasında yer alıyordu. GENEL MÜDÜR 2024 YILINDA EKONOMİK BELİRSİZLİKLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ SER Mekatronik Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek, Ocak 2025'te E-Textile Magazine'e verdiği röportajda şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Küçükzeyrek, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle 2024 yılının durağan geçtiğini belirtmiş, buna rağmen şirketin Türkiye pazarındaki konumunu korumaya ve ihracat faaliyetlerini geliştirmeye çalıştığını ifade etmişti. Aynı dönemde yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırma ve müşterilere özel makine üretimini genişletme hedefleri de gündemdeydi. Ancak şirketin konkordato süreci mahkemenin iflas kararıyla sonuçlandı.