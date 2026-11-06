Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Göz seğirmesine karşı pratik öneriler Tedavide öncelik tetikleyici etkenlerin ortadan kaldırılması. Op. Dr. Şahin’in önerileri şöyle: 20-20-20 kuralı: Ekran başında her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca uzağa bakmak göz yorgunluğunu azaltarak seğirme sıklığını düşürüyor. Bilinçli göz kırpma: Ekrana odaklanıldığında azalan göz kırpma sıklığı bilinçli olarak artırılmalı. Nemlendirme ve kompres: Uygun suni gözyaşı damlaları ve sıcak kompres rahatlama sağlıyor. Yaşam tarzı düzenlemeleri: Yeterli ve düzenli uyku, stres yönetimi, kafeinin sınırlandırılması ve magnezyumdan zengin beslenme sinir-kas işlevlerini destekliyor. Sık sorulan sorular Göz seğirmesi neden olur? Op. Dr. Atilla Şahin’e göre en sık nedenler stres, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı kafein ve uzun süreli ekran kullanımı. Göz seğirmesi vitamin eksikliğinden olur mu? Uzun süren ya da tekrarlayan seğirmelerde B12 vitamini ve magnezyum eksikliği gibi durumların değerlendirilmesi gerekiyor. Göz seğirmesi ne zaman doktora gitmeyi gerektirir? Şikayet haftalarca sürüyor ve artıyorsa, göz kapağı kapanıyorsa, yüz kaslarında kasılma ya da görmede değişiklik varsa göz hekimine başvurmak gerekiyor. Ekran başında göz seğirmesini azaltmak için ne yapılabilir? 20-20-20 kuralı uygulanabilir, bilinçli olarak daha sık göz kırpılabilir ve gerekirse suni gözyaşı kullanılabilir.