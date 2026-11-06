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Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

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Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Göz seğirmesi, ile iligli göz Hastanesi’nden Op. Dr. Atilla Şahin, “Poliklinikte hastalarımızdan en sık duyduğumuz yakınmalardan biri bu istemsiz kasılmalardır. Çoğu zaman masum ve geçici bir durumla karşı karşıyayız; ancak vücudumuzun bize verdiği bazı sinyalleri de doğru okumamız gerekir” diyor.

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Foto - Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Göz seğirmesinin en sık nedenleri. Op. Dr. Şahin’e göre vakaların büyük bölümünde göz seğirmesinin altında yatan nedenler oldukça sıradan:

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Foto - Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Stres ve yorgunluk: Sinir-kas iletimini etkileyerek kas liflerinin uyarılabilirliğini artırıyor. Uykusuzluk: Kasların toparlanma sürecini bozarak istemsiz kasılmaların daha sık ve uzun sürmesine neden olabiliyor. Aşırı kafein: Gün boyu tüketilen kahve ve enerji içecekleri sinir sistemini uyararak tetikleyici rol oynuyor. Uzun ekran kullanımı: Göz kırpma refleksinin azalmasına yol açarak göz kuruluğunu tetikliyor ve seğirmenin en büyük modern sebeplerinden biri haline geliyor. Şahin, “Göz seğirmesi çoğunlukla organizmanın fizyolojik stres yanıtının periferik bir yansımasıdır” diyor. Ekranların gözler üzerindeki etkisini ekranların gözleri nasıl kuruttuğunu anlattığımız yazıda da ele almıştık.

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Foto - Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Vitamin ve mineral eksikliği de rol oynayabilir Her durumun stres ya da uykusuzlukla ilgili olmadığını belirten Şahin, şu uyarıda bulunuyor: “Seğirmenin uzun sürmesi, tekrarlayıcı karakterde olması veya klasik tetikleyicilerle açıklanamaması durumunda, B12 vitamini ve magnezyum eksikliği gibi durumlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Nöromüsküler iletimi etkileyen bu eksikliklerin saptanması, kalıcı düzelme açısından büyük önem taşımaktadır.” Göz seğirmesi ne zaman endişe vericidir? Göz seğirmelerinin çoğu kendiliğinden geçiyor. Ancak Şahin’e göre şu belirtilere dikkat edilmeli: Şikayetin haftalarca sürmesi ve giderek artması, Göz kapağının istemsiz olarak kapanması, Yüz kaslarında eşlik eden kasılmalar, Görmede değişiklik. Bu tablolarda blefarospazm, hemifasiyal spazm ya da diğer nörolojik hastalıkların ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gerekiyor.

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Foto - Stres ya da vitamin eksikliği göz seğirmesinin sebebi: Doktor, sinyali doğru okumamız gerekir diyor

Göz seğirmesine karşı pratik öneriler Tedavide öncelik tetikleyici etkenlerin ortadan kaldırılması. Op. Dr. Şahin’in önerileri şöyle: 20-20-20 kuralı: Ekran başında her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca uzağa bakmak göz yorgunluğunu azaltarak seğirme sıklığını düşürüyor. Bilinçli göz kırpma: Ekrana odaklanıldığında azalan göz kırpma sıklığı bilinçli olarak artırılmalı. Nemlendirme ve kompres: Uygun suni gözyaşı damlaları ve sıcak kompres rahatlama sağlıyor. Yaşam tarzı düzenlemeleri: Yeterli ve düzenli uyku, stres yönetimi, kafeinin sınırlandırılması ve magnezyumdan zengin beslenme sinir-kas işlevlerini destekliyor. Sık sorulan sorular Göz seğirmesi neden olur? Op. Dr. Atilla Şahin’e göre en sık nedenler stres, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı kafein ve uzun süreli ekran kullanımı. Göz seğirmesi vitamin eksikliğinden olur mu? Uzun süren ya da tekrarlayan seğirmelerde B12 vitamini ve magnezyum eksikliği gibi durumların değerlendirilmesi gerekiyor. Göz seğirmesi ne zaman doktora gitmeyi gerektirir? Şikayet haftalarca sürüyor ve artıyorsa, göz kapağı kapanıyorsa, yüz kaslarında kasılma ya da görmede değişiklik varsa göz hekimine başvurmak gerekiyor. Ekran başında göz seğirmesini azaltmak için ne yapılabilir? 20-20-20 kuralı uygulanabilir, bilinçli olarak daha sık göz kırpılabilir ve gerekirse suni gözyaşı kullanılabilir.

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