Bunlar iyi değil yaramaz! Birçok ürün dikkat çekti: Karaciğeri ve böbrekleri riske atıyor..

Zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi antiinflamatuar ve antioksidan etkili baharatların vücutta maksimum yararlılık göstermesi için doğru kombinasyonlar ve günlük güvenli tüketim miktarları ne olmalı? Zerdeçal, zencefil ve karabiber; içeriklerindeki biyoaktif bileşenler nedeniyle antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri açısından araştırılan baharatlardır. Ancak bu özelliklerin günlük beslenmedeki kullanım ile yüksek dozlu takviyelerde aynı etkiyi göstermediğini unutmamak gerekir. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkuminin bağırsaklardan emilimi sınırlıdır. Karabiberde bulunan piperin, kurkuminin biyoyararlanımını artırabilir. Bu nedenle zerdeçalın karabiberle birlikte kullanılması emilim açısından avantaj sağlayabilir. Zerdeçalın zeytinyağı gibi yağ içeren besinlerle tüketilmesi de yağda çözünen bileşenlerin besin matrisi içerisindeki kullanımını destekleyebilir. Zencefilin içerdiği gingeroller ise antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle öne çıkar. Taze zencefilin yemeklerde, çorbalarda veya içeceklerde ölçülü kullanılması günlük beslenmeye çeşitlilik kazandırabilir. Ancak bu baharatlar için herkes açısından geçerli, bilimsel olarak belirlenmiş tek bir günlük maksimum tüketim miktarı bulunmamaktadır. Bu nedenle yüksek dozlara yönelmek yerine yemeklerde çeşni olarak kullanılmaları daha uygundur. Özellikle yoğun konsantre takviyeler hekim veya diyetisyen önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Safra kesesi rahatsızlığı, karaciğer hastalığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar ve kan sulandırıcı tedavi alanlar özellikle takviye kullanımında dikkatli olmalıdır. Kurkuminin emilimini artıran ürünlerin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği ve yüksek biyoyararlanımlı takviyelerin nadiren karaciğer hasarıyla ilişkilendirildiği de bilinmektedir. Piyasada toz halde satılan açık veya ambalajlı baharatlarda oluşabilecek küf ve toksin (özellikle aflatoksin) riski sağlığı nasıl tehdit eder? Baharatlarda dikkat edilmesi gereken konulardan biri, üretimden tüketime kadar geçen süreçte oluşabilecek mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşmalardır. Özellikle uygun koşullarda kurutulmayan veya nemli ortamlarda saklanan baharatlarda küf oluşumu ve buna bağlı mikotoksin riski ortaya çıkabilir. Aflatoksin, bazı Aspergillus türü küflerin üretebildiği toksik bir bileşiktir. Uzun süre aflatoksine maruz kalmak karaciğer kanseri riskini artırabilir. Yüksek miktarda maruziyet ise akut karaciğer hasarına yol açabilir. Bazı mikotoksinler de böbrekler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.Tüketiciler karaciğer ve böbrek sağlığını korumak için güvenli baharatı nasıl ayırt edebilir? Tüketicilerin burada dikkat etmesi gereken en önemli nokta, baharatın yalnızca rengine veya kokusuna bakarak güvenli olduğuna karar veremeyecekleridir. Aflatoksin her zaman gözle görülebilen bir küf tabakası veya kötü koku oluşturmaz. Bu nedenle açıkta satılan, kaynağı ve saklama koşulları bilinmeyen ürünler yerine güvenilir üreticilerin ambalajlı, etiketli ve izlenebilir ürünleri tercih edilmelidir. Ürünün son tüketim tarihi, parti numarası ve üretici bilgileri kontrol edilmelidir. Baharatlar evde nasıl muhafaza edilmeli? Evde saklama koşulları da oldukça önemlidir. Baharatlar nemden, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak, serin ve kuru ortamlarda, hava almayan kaplarda muhafaza edilmelidir. Yemek pişirirken baharat kabının doğrudan buhar üzerine tutulmaması gerekir. Küflenmiş, nemlenmiş, topaklanmış veya görünümünde belirgin değişiklik oluşmuş baharatlar tüketilmemelidir. Ayrıca ısıtmanın veya pişirmenin önceden oluşmuş aflatoksini güvenilir biçimde ortadan kaldırmadığı bilinmelidir. Yüksek tansiyon, kalp-damar hastaları veya böbrek rahatsızlığı olan bireylerde, fazla tuz kullanımını azaltmak için baharatların ikame olarak kullanılması kardiyovasküler sağlığı nasıl etkiler? Fazla sodyum tüketimi, kan basıncının yükselmesine ve uzun vadede kalp-damar hastalıkları ile böbrek hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle günlük beslenmede tuz miktarını azaltmak, kardiyovasküler sağlığın korunması açısından önemli bir adımdır. Baharatlar ve aromatik otlar, yemeklerin lezzetini artırarak tuza duyulan ihtiyacı azaltabilir. Örneğin kekik, nane, kimyon, sumak, sarımsak, biberiye ve tatlı toz biber gibi seçeneklerle yemeklere tuz eklemeden de lezzet kazandırmak mümkün. Bu yaklaşımın en önemli avantajı, sodyum tüketimini azaltmaya yardımcı olmasıdır. Sodyum alımının azalması kan basıncının kontrolünü destekleyebilir ve kalp-damar sağlığı açısından olumlu sonuçlar sağlayabilir. Ancak böbrek hastalığı olan bireylerin baharat tüketiminde de kişisel beslenme planlarına dikkat etmeleri gerekir. Özellikle potasyum içeren tuz ikameleri, böbrek fonksiyonları bozulmuş kişilerde kanda potasyum yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle tuz yerine kullanılan her ürünün güvenli olduğu düşünülmemelidir. Burada temel hedef, tuzu tamamen baharatla değiştirmekten ziyade dengeli bir beslenme düzeni içerisinde sodyum tüketimini azaltmak ve yemeklerin doğal lezzetinden yararlanmaktır. Kilo kontrolü ve kan şekeri dengesinde baharatların (örneğin tarçın, pul biber, çörek otu) metabolizma üzerindeki fizyolojik mekanizması tam olarak nasıl? Düzenli kullanımda kan tablosuna nasıl yansır? Bazı baharatlar içerdikleri biyoaktif bileşenler sayesinde enerji metabolizması, glikoz kullanımı ve insülin duyarlılığı üzerinde etkili olabilecek mekanizmalarla araştırılmaktadır. Ancak bu etkilerin insanlarda ne ölçüde ortaya çıktığı ve uzun vadeli sonuçları konusunda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Örneğin, tarçının içerdiği polifenoller, hücrelerin insüline verdiği yanıt ve glikoz metabolizması üzerinde etkili olabilecek bileşenlerdir. Bazı çalışmalarda tarçın takviyesinin açlık kan şekeri ve insülin direnci göstergelerinde sınırlı iyileşmeler sağlayabileceği bildirilmiştir. Ancak sonuçlar tutarlı değildir ve tarçının diyabet tedavisi yerine kullanılması mümkün değildir. Pul biberde bulunan kapsaisin, termojenez adı verilen ısı üretim sürecini ve enerji harcamasını kısa süreli olarak etkileyebilir. Bununla birlikte bu etkinin kilo kaybı üzerinde tek başına belirleyici olacak düzeyde olduğu gösterilmemiştir. Çörek otu ise timokinon başta olmak üzere çeşitli biyoaktif bileşenler içerir. Bazı araştırmalarda kan şekeri, kan yağları ve inflamasyon göstergeleri üzerinde olumlu etkiler bildirilmiştir. Ancak bu sonuçların kesin bir tedavi etkisi olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Düzenli ve ölçülü tüketimin kan tablosuna yansıması kişiden kişiye değişebilir. Bazı klinik çalışmalarda açlık kan şekeri, HbA1c, trigliserit ve LDL kolesterol değerlerinde sınırlı değişimler bildirilse de bu sonuçlar her bireyde beklenemez. Kilo kontrolünde asıl belirleyici olan enerji dengesi, yeterli protein ve lif alımı, fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarıdır. Baharatlar bu süreci destekleyen yardımcı besin bileşenleri olarak değerlendirilmeli, tek başına zayıflama veya kan şekeri düzenleme yöntemi olarak görülmemelidir.