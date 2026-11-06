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Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

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Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

Dünyanın dört bir yanından geleneksel yöntemlerle hazırlanan turşular mercek altına alındı. Gastronomi platformu TasteAtlas, en beğenilen turşu ve fermente sebzeleri sıraladı. 57 farklı lezzetin değerlendirildiği listede Türk turşusu da ilk 10'cu sırada yer aldı.

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Foto - Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, en beğenilen turşu ve fermente sebzeleri sıraladı. 57 farklı lezzetin değerlendirildiği listede Türk turşusu da ilk 10'a girerek dikkat çekti.

#2
Foto - Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

Türk mutfağının sofralardan eksik olmayan lezzetlerinden turşu, uluslararası alanda da beğeni toplamayı sürdürüyor.

#3
Foto - Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

Salatalıktan lahanaya, biberden havuca kadar pek çok sebzeyle hazırlanan ve kendine özgü ekşi aromasıyla öne çıkan geleneksel Türk turşusu, dünyanın en iyi turşuları arasında gösterildi.

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Foto - Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan turşu, yalnızca tek bir sebzeyle sınırlı kalmayan zengin çeşitliliğiyle özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında sofralarımızın adeta vazgeçilmez eşlikçilerinden bir tanesi.

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Foto - Türk turşusu bakın kaçıncı sırada: Dünyada sadece o taktik sayesinde seçildi! İşte nedeni

TasteAtlas'ın listesinde ilk sırayı 4,5 puanla Meksika'nın geleneksel lezzetlerinden Escabeche de cebolla aldı.Sirke, sarımsak, kimyon ve çeşitli baharatlarla hazırlanan kırmızı soğan turşusu, listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırada 4,3 puanla Çekya'nın Nosovicke kysana zeli adlı lahana turşusu bulunurken, aynı puanı alan Güney Kore'nin Baechu-kimchi çeşidi üçüncü oldu. Haiti'nin acı biber, lahana ve havuçla hazırlanan Pikliz turşusu 4,2 puanla dördüncü sıraya yerleşirken Türkiye, 57 farklı ürünün değerlendirildiği listede 3,8 puanla 10. sıraya damga vurdu. TasteAtlas'ın açıkladığı sıralamada ilk 10'da yer alan lezzetler ve puanları şöyle: 1- Escabeche de cebolla – Meksika: 4,5 2- Nosovicke kysana zeli – Çekya: 4,3 3- Baechu-kimchi – Güney Kore: 4,3 4- Pikliz – Haiti: 4,2 5- Tsukemono – Japonya: 4,0 6- Pa kimchi – Güney Kore: 4,0 7- Choucroute d'Alsace – Fransa: 3,9 8- Kosher pickles – ABD: 3,9 9- Kimchi – Güney Kore: 3,9 10- Turşu – Türkiye: 3,8 Türkiye'de kütür kütür, erimeyen ve lezzetli bir turşu kurmanın en temel taktiği, "Altın Oran" formülünü uygulamak ve fermantasyonu doğru başlatmaktır. Türk mutfak kültüründe Anadolu mutfağının asırlık geleneği olan turşu yapımında, sebzelerin kış boyu çıtır kalmasını sağlayan usta esnafların ve şeflerin sırları belirli adımlarda gizlidir.

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