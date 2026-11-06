Belediye otobüsü ağaçlara vura vura durabildi: 2 ölü, 16 yaralı

Fransa'nın İsviçre sınırına yakın bir noktada Lent kasabasında sabah saatlerinde otobüs kazası meydana geldi. Lyon ile Bourg-en-Bresse arasında sefer yapan A32 hattındaki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak hendeğe savruldu ve ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar meydana gelirken, bazı yolcular otobüste sıkıştı. Bourg-en-Bresse Savcılığı, otobüste 15'i çocuk olmak üzere 43 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazanın ardından alkol ve uyuşturucu testi yapılan şoförün, sonuçları negatif çıktı. Ain Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, hayatını kaybedenlerin 7 yaşında bir kız çocuğu ile 18 yaşında bir genç olduğunu açıkladı.