Yemen'de savaşın bilançosu açıklandı! 40 bin saldırı, 20 bin ölü ve yaralı

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların boyutu, açıklanan son rakamlarla bir kez daha gündeme geldi.

Yemen Başkanlık Konseyi, 5 Ekim'de başlatılan ve “Yemen'in Şafağı” adı verilen askeri operasyonun ilk ayına ilişkin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Konseyin açıklamasına göre hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlarda on binlerce saldırı gerçekleştirdi. Harekâtın Husilerin askeri kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığı belirtildi.

40 BİN 761 SALDIRI! 20 BİN ÖLÜ VE YARALI

Yemen Başkanlık Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, operasyonun ilk ayında farklı cephelerde toplam 40 bin 761 saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, aralarında üst düzey Husi yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 20 bin Husi mensubunun öldüğü veya yaralandığı bildirildi.

Ayrıca Husilere ait 5 binden fazla askeri araç ve teçhizatın imha edildiği ya da kullanılamayacak ölçüde hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklanan rakamlar Yemen hükümetinin verilerine dayanırken, can kayıpları ve askeri kayıplara ilişkin bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor.

YEMEN YÖNETİMİNDEN KARARLILIK MESAJI

Yemen Başkanlık Konseyi, askeri operasyonun belirlenen hedeflere ulaşılıncaya kadar sürdürüleceğini duyurdu.

Konsey, harekâtın temel amaçlarını Husilerin yönetimine son verilmesi, devlet kurumlarının yeniden işler hâle getirilmesi ve Yemen topraklarının tamamında merkezi yönetimin egemenliğinin sağlanması olarak sıraladı.

Açıklamada, ülkenin siyasi ve askeri bütünlüğünün yeniden tesis edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Yemen yönetiminin açıklamasında Suudi Arabistan'ın verdiği destek de geniş yer buldu.

Riyad yönetiminin sağladığı ekonomik ve siyasi yardımların, Yemen'deki devlet kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Özellikle kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi, temel hizmetlerin devam ettirilmesi ve insani krizin etkilerinin hafifletilmesinde Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli rol oynadığı kaydedildi.

HEDEF BAŞKENT SANA'YI GERİ ALMAK

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başlattıkları “Yemen'in Şafağı” operasyonuyla başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Eylül 2014'ten bu yana Sana'yı ve ülkenin kuzey ile batısındaki geniş alanları kontrol altında bulunduran Husiler, Yemen'deki siyasi ve askeri krizin başlıca taraflarından biri olmayı sürdürüyor.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti ise faaliyetlerini geçici başkent Aden'den yürütüyor.

YILLARDIR SÜREN SAVAŞ ÜLKEYİ HARABEYE ÇEVİRDİ

Yemen'de 2014 yılında derinleşen iç savaş, Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahalesiyle bölgesel bir boyut kazandı.

Yıllardır devam eden çatışmalar, ülkenin altyapısını ağır şekilde tahrip ederken milyonlarca insanı insani yardımlara muhtaç bıraktı.

Yemen hükümeti ve bazı bölge ülkeleri, Husilere askeri ve lojistik destek sağlamakla suçladıkları İran'ın çatışmalardaki rolüne dikkat çekiyor. Tahran yönetimi ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

Bölgesel ve uluslararası arabuluculuk girişimlerine rağmen ülkede kalıcı bir siyasi çözüm sağlanabilmiş değil.