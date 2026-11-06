Akyener: Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Hattı finanse edilemez! Türkiye’yi bypass için cetvelle çizilen koridor!

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan TESPAM Başkanı Akyener: “Unutulmamalıdır ki, mühendislik kabloyu denizin dibine indirebilir; kabloyu indirecek parayı ise yalnızca fiyat ikna eder. Haritaya bakan herkes ilk anda etkileniyor: Bakü’den çıkan bir çizgi Kafkasya’yı boydan boya geçiyor, Anaklia’da denize iniyor, Karadeniz’in ortasından Köstence’ye çıkıyor, oradan Romanya’yı aşıp Budapeşte yakınlarındaki Albertirsa’da son buluyor. Çizgiyi cetvelle çekmek bir dakika sürüyor. Lakin o çizgiyi toplamda yirmi iki milyar avroluk bir yatırıma, dört ülkenin şebekesine bağlantı sistemine, iki bin iki yüz metre derinliğindeki bir deniz yatağına serilecek taşıma hattına ve en komiği tüm bu rotaya sözde sebep; olmayan yeşil elektriğe dönüştürmek ise bambaşka bir iş” ifadelerini kullandı.

“BORU HATTI DEĞİL KABLO”

Oğuzhan Akyener şunları aktardı: “Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru, 17 Aralık 2022’de Bükreş’te imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının çocuğu; projeyi yürüten Green Energy Corridor Power Company’de (GECO) AzerEnerji, Gürcistan’ın GSE’si, Romanya’nın Transelectrica’sı ve Macaristan’ın MVM’si eşit paya sahip. Temmuz 2026’da onaylanan fizibilite çalışmasına ve GECO’nun ekimde yayımladığı yatırım sunumuna göre toplam bütçe 22,1 milyar avro; bunun 14,3 milyarı iletime, 7,8 milyarı üretim sahalarına gidecek. Her biri 1,3 GW’lık üç hat, yani toplam 3,9 GW, 2032, 2036 ve 2040’ta devreye girecek. AB’ye elektrik ihracatı 2032’de 8 TWh’ten 2040’ta 20 TWh’e çıkacak, yıllık ekonomik katkı da 3 milyar avroyu aşacak. Haberlerde zaman zaman ‘boru hattı’ diye anılsa da mesele aslında bir kablo hattıdır; hidrojen boru hattı ise ayrıca değerlendirilen diğer tutarsız bir seçenekten ibaret. Hedefler bunlar. Tabii kanaatimce hiçbiri, bugünkü verilerin ışığında ayakta durmuyor”