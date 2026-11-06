Büyük çöküş: Buna niye gençler mecbur bırakılıyor... Protein merakı başladı

YURT DIŞINDAKİ ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ ABD’de Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen araştırma, gençlerin protein takviyelerine yönelik ilgisini ortaya koydu. 13-17 yaş arasındaki gençlerin ebeveynlerinden alınan yanıtlara dayanan araştırmada, ebeveynlerin yüzde 41’i çocuklarının son bir yıl içinde protein takviyesi kullandığını belirtti. Protein barı kullandığını bildirenlerin oranı yüzde 29, proteinli içecek kullananların oranı yüzde 23, protein tozu kullananların oranı ise yüzde 15 olarak açıklandı. Araştırmada erkek gençlerde kas geliştirme ve spor performansını artırma amacı daha fazla öne çıkarken kızlarda öğün yerine kullanma ve kilo kontrolü gibi gerekçeler de dikkat çekti. Araştırma sonuçları Türkiye’deki gençlerin kullanım oranını göstermiyor. Ancak protein ürünlerine yönelik ilginin farklı ülkelerde de gündemde olduğunu ortaya koyuyor. FAZLA PROTEİN DAHA FAZLA KAS ANLAMINA GELMİYOR Protein, büyüme ve gelişme döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinden biri. Kasların ve dokuların gelişmesine katkı sağlıyor, hormonların ve enzimlerin üretiminde görevalıyor. Ancak ihtiyaçtan fazla protein tüketmek, kasların daha hızlı gelişmesini sağlamıyor. Yumurta, süt, yoğurt, peynir, balık, tavuk, et, mercimek ve nohut gibi besinler günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Dengeli beslenen ve yeterli miktarda protein alan gençlerin mutlaka protein tozu kullanması gerekmiyor. Üstelik yalnızca protein ağırlıklı beslenmek, vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, sağlıklı yağ, vitamin, mineral ve lifin geri planda kalmasına neden olabiliyor. Sağlıklı gelişim için bütün besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme düzeni önem taşıyor. AİLELERE ÜRÜN ETİKETİ UYARISI Protein adıyla satışa sunulan her ürün sağlıklı bir seçenek olarak değerlendirilmemeli. Bazı hazır içeceklerde ve protein barlarında yüksek miktarda ilave şeker, kafein veya farklı katkı maddeleri bulunabiliyor. Bu nedenle ürünlerin içerik bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Özellikle gelişme çağındaki gençlerin sosyal medyada gördükleri öneriler doğrultusunda bilinçsizce protein tozu veya başka takviyeler kullanması doğru bulunmuyor. Takviye ihtiyacı söz konusu olduğunda gencin yaşı, fiziksel aktivitesi, beslenme düzeni ve gelişim durumu birlikte değerlendirilmeli; hekim veya diyetisyene danışılmalı. Gençler arasında giderek yaygınlaşan protein merakı, sağlıklı yaşam ve fiziksel görünüşe yönelik beklentilerin beslenme alışkanlıklarını nasıl etkilediğini de gösteriyor. Ancak sağlıklı bir vücuda sahip olmak yalnızca protein tüketmekle mümkün değil. Düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, çeşitli besinlerle dengeli beslenme ve öğün düzeninin korunması, sağlıklı gelişimin temel unsurları arasında bulunuyor. Protein ürünleri gençlerin çantalarında ve mutfak dolaplarında daha fazla yer bulsa da asıl önemli olan tüketilen ürünlerin popülerliği değil, vücudun gerçek ihtiyaçlarının karşılanması. Çünkü sağlıklı beslenmenin sırrı tek bir besin grubuna yönelmekte değil, dengeli ve bilinçli tercihler yapmakta yatıyor.