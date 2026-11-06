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Gündem Nedim Şener yazdı: Özgür Özel'e 100 bin dolarlık rüşvet iddiasında yeni ayrıntı!
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Nedim Şener yazdı: Özgür Özel'e 100 bin dolarlık rüşvet iddiasında yeni ayrıntı!

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Nedim Şener yazdı: Özgür Özel'e 100 bin dolarlık rüşvet iddiasında yeni ayrıntı!

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü köşesinde Emir Sarıgül'ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi gündeme taşıdı. Şener'in aktardığına göre Sarıgül, Özgür Özel'e verildiğini öne sürdüğü 100 bin doların konulduğu atkı kutularını ağustos ayında değil, ekim ayında kendi kredi kartıyla satın aldığını belirtti. İfadede pahalı hediyeler, milyonlarca sterlinlik KKTC arazisi ve dikkat çekici başka iddialar da yer aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği belirtilen Emir Sarıgül'ün savcılık ifadelerindeki çarpıcı ayrıntıları kaleme aldı.

Şener'in yazısında, Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e farklı tarihlerde toplam 600 bin dolar verdiği yönündeki iddialar ile Özel'in bu suçlamalara verdiği cevap öne çıktı.

“ATKILARI EKİM AYINDA KREDİ KARTIMLA ALDIM”

Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında atkıların ağustos ayında satın alındığı yönündeki anlatımı sorguladığını hatırlatan Şener, Emir Sarıgül'ün 4 Kasım tarihli ifadesine dikkat çekti.

Sarıgül, söz konusu atkıları ekim ayının ilk haftasında İstanbul İstinye Park'taki mağazadan aldırdığını, ödemeyi kendi kredi kartıyla taksitli yaptığını ve belgelerini savcılığa sunacağını belirtti.

Sarıgül, ifadesinde “Olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur” diyerek Özel'in açıklamalarına karşı çıktı.

“PARANIN NEREYE HARCANDIĞINI ÖZGÜR ÖZEL BİLİR”

Şener'in aktardığı ifadede Emir Sarıgül, babasının verdiğini söylediği paraların hangi amaçla kullanıldığını takip etmediğini de dile getirdi.

Sarıgül, “Bu para nereye ne şekilde harcanmıştır bunun takibini yapamam ve bilemem. Bunu en iyi Özgür Özel bilecektir” ifadelerini kullandı.

PAHALI VİSKİ VE HEDİYE İDDİASI

Yazıda dikkat çeken bir başka bölüm ise Özgür Özel'e gönderildiği öne sürülen pahalı içkiler oldu.

Emir Sarıgül, Londra seyahatlerinde Özel'in talebi üzerine şişesi 2 bin 500 ila 3 bin sterlin arasında değişen viskiler satın aldığını iddia etti.

Bu içkilerin babasının aracıyla veya şoför aracılığıyla Ankara'ya gönderildiğini belirten Sarıgül, masrafları kendisinin karşıladığını ileri sürdü.

KKTC'DE MİLYONLARCA STERLİNLİK ARAZİ İDDİASI

Nedim Şener'in yazısında, Mustafa Sarıgül ile Altınbaş ailesi arasındaki ticari ilişkilere yönelik iddialar da yer aldı.

Emir Sarıgül, babasının KKTC'de 62 dönümlük bir arazi için 12 milyon sterlin ödediğini, söz konusu arazinin daha sonra 28 milyon sterline satıldığını öne sürdü.

Satışın ardından Mustafa Sarıgül'e 6 milyon sterlin ödendiğini anlatan Sarıgül, kalan bedel konusunda taraflar arasında ticari anlaşma yapıldığını ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN ADI DA İFADEDE GEÇTİ

Şener'in aktardığı ifadede Ekrem İmamoğlu'nun adı da gündeme geldi.

Emir Sarıgül, Portekizli model Tessy Ramos Correia ile tanışıklığına ilişkin bilgi verirken, Bulut Akacan'ın kendisine Correia'nın İmamoğlu ve yakın çevresiyle samimi ilişkileri bulunduğunu söylediğini ileri sürdü.

Sarıgül'ün bu bölümde aktardıkları, kendi doğrudan gözleminden ziyade üçüncü bir kişinin kendisine söylediğini belirttiği iddialardan oluştu.

Nedim Şener'in köşesine taşıdığı ifadelerdeki rüşvet, hediye ve ticari ortaklık iddiaları henüz kesinleşmiş yargı kararlarıyla doğrulanmış değil. Söz konusu beyanların delillerle desteklenip desteklenmediği ve ilgili kişilerin açıklamaları, soruşturmanın seyri açısından önem taşıyor.

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Ulan memleketi milyarlarca dolar soyan, yüzmilyarlarca dolar zarara uğratan bir avuç vatan haini rezil fonzinin listesi bile açıklanamamışken, hala utanmadan muhalefete 100 bin dolarlık rüşvet çamurlarıyla rüzgar mı yapıyorsunuz? Var ya... Allah büyük. Allah adaletten sapan, gerçekleri eğip büken, milleti kandıran, gündemi siyasi çıkar uğruna kasten yanlış yere saptırmaya çalışan kim varsa hepsinin layığını misliyle versin inşallah.
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