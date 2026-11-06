Fondaştan organize fitne

Devlet, fon krizinin ortaya çıktığı andan itibaren harekete geçerek sorumlular hakkında gerekli işlemleri yaparken, gizemli dış kaynaklardan ve Ekosistem’den beslenen fondaş medya ise fitne yayarak, devleti itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Fon spekülasyonuna adı karışan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılırken, ABD merkezli Chrest Foundation’dan hibe desteği aldığı bilinen Serbestiyet’te yayınlanan “Fon için fetva almışlar” başlıklı haber, fondaş Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Birgün, Korkusuz, Sol Haber gibi yayın organlarında koro halinde yayınlanarak soruşturma itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri “Yanlışı yapan kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız” demişti.

TEK TEK HESABI SORULUYOR

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 88’e yükselirken, tutuklananlar arasında portföy yönetim şirketlerinin sahipleri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan gibi üst düzey yöneticiler ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci gibi isimler yer aldı. 100’ün üzerinde kişi hakkında gözaltı işlemi yapılırken, son dalga operasyonla 26 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 351 kişi ve 102 şirket hakkında mal varlıklarına tedbir uygulanması, taşınmaz devirlerinin engellenmesi ve banka hesaplarının dondurulması kararı verildi. Soruşturmanın odağındaki 109 kişiden oluşan öncelikli listedekiler ve aile üyelerinin tüm banka hesapları, fon payları, borsa portföyleri ve kiralık kasaları donduruldu. Piyasa değeri milyarlarca lirayı bulan lüks araçlar, 2 adet özel jet ve lüks yatlara doğrudan el konuldu. Şüphelilerin üstüne kayıtlı onlarca gayrimenkul ve şirket ortaklık payı tedbir kapsamına alınarak bloke edildi.

MUHALEFET ‘HUSUMET’ OLMAMALI

Tartışmaları Akit’e değerlendiren Medya Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş ise şunları söyledi: “Fon meselesiyle alakalı yapılması gereken her şey en ufak bir tereddüde mahal bırakılmadan yapılıyor. Kim olursa olsun üzerlerine gidildiği, AK Partili eski bakanın, kuruluşların başkanları, genel müdürleri gibi üst düzey yöneticilerin üzerine gidilmesi çok mühim. Öncelik maksat fon kriziyle alakalı ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi. Büyük bir krizin farkına varıldığı, üzerine gidildiği, gereken her şey yapıldığı için aslında yönetimi tebrik etmek gerekirken sürekli olarak karalama girişimi yapıldığına şahit oluyoruz. Fısıltı gazeteleri iş başında. Şu ana kadar daha önemli isim olsaydı patlatılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fetva meselesinde ise İslam’ın kuralları açık ve nettir. Birilerinin meseleyi sürekli iktidar aleyhine kullanma girişimde bulunmalarına acımak gerekir. Bunu güya muhalefet yapıyormuş gibi gözükerek husumet gütmek yanlış. Allah’a çok şükür muhtemelen seçime yakın bir zamanda patlatılmak üzere planlanan bir tezgâh erkenden farkına varılarak engellendi ve herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasfiye işlemlerine başlandı. Dolayısıyla fon üzerinden husumetlerini tatmin etmek isteyenlerin, fondaş medya üzerinden kara propaganda yapmasından başka bir şey değildir.”

HEDEF ERDOĞAN’I BERTARAF ETMEK

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da şunları dile getirdi: “Beni rahatsız eden bu tip çirkinliklerin üzerine gidilirken, muhafazakâr olarak takdim edilen birtakım insanların meselenin arkasına bakmadan Erdoğan aleyhinde bir kampanyada yer almasıdır. Bunlarda zerre haysiyet olsa yolsuzluklar konusunda bir hassasiyet olsa objektif olurlar. Fon meselesini köpürtürken, belediyelerdeki yolsuzluklara ve ahlaksız ilişkilere hiç değinmiyorlar. Bu işin arkasında Erdoğan’a karşı yürütülen bir operasyon var. Bu işin esas aktörü Gladyo’dur. Tabii oradaki FETÖ artıkları da piyon. Müslümanlara çıkardığı Karar gazetesinin arkasındaki güçlere dikkat edin. Bu odaklar bu kampanyaları sürdürüyorlar. Milli Gazete de Yeni Asya da dahil. Bu odakların tamamı meseleyi fazla abartarak Erdoğan’ı ve iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar. Oysa daha ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı bizzat, ‘Hiç gözlerinin yaşına bakmadan, kim olursa olsun sonuna kadar üzerinde gidilecek’ diyor. Şimdi de bu fetva meselesini çıkardılar. Sanki olayın üstü kapatılmaya çalışılıyormuş gibi suçlamalarda, imalarda bulunuyorlar. Kara propaganda yapıyorlar. Gladio, İslami kesimi devreye koyarak, FETÖ’cüleri kullanarak Erdoğan’a operasyon yapıyor. İsrail lobisi ve istihbaratı hem İran’da ve Türkiye’de ciddi faaliyet gösteriyor. En çok rahatsız oldukları Tayyip Erdoğan’dır. Bunlar derin Amerika’yla beraber çalışırlar. Alman ve İngiliz istihbaratı da işin içinde. Erdoğan’ı bertaraf etmek istiyorlar. Bu operasyonlarla muhalefet güçlendirilmek isteniyor.”