Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

Japonya'da cuma günü öğleden sonra meydana gelen geniş çaplı teknik arıza, bankacılık işlemlerinde büyük aksamalara yol açtı. Ülkenin batısında faaliyet gösteren 128 kredi kooperatifinin ortak sisteminde yaşanan sorun nedeniyle binlerce şubede para yatırma, çekme ve transfer işlemleri gerçekleştirilemedi.128 FİNANS KURULUŞUNDA İŞLEMLER DURDUJapon basınında yer alan bilgilere göre sistem arızası, 6 Kasım Cuma günü yerel saatle 13.30 sıralarında başladı. Tokai bölgesinden ülkenin batısına kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren 128 kredi kooperatifinin işlemleri aksadı.Arızadan toplam 3 bin 430 şube etkilendi. Müşteriler ATM'lerden para çekemezken, şubelerde para yatırma ve çekme işlemleri de gerçekleştirilemedi. Bazı kuruluşlarda internet bankacılığı ve mobil uygulamalar da kullanılamaz hale geldi.