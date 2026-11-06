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Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

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Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

Japonya'da 128 kredi kooperatifini etkileyen büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı.

#1
Foto - Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

Japonya'da 128 kredi kooperatifini etkileyen büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri aksadı. ATM'lerden para çekilemezken internet bankacılığı ve para transferi hizmetleri de devre dışı kaldı. Yetkililer, arızanın teknik bir sorundan kaynaklandığını ve siber saldırı olmadığını belirtirken sistemin ne zaman normale döneceğinin henüz bilinmediğini açıkladı.

#2
Foto - Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

Japonya'da cuma günü öğleden sonra meydana gelen geniş çaplı teknik arıza, bankacılık işlemlerinde büyük aksamalara yol açtı. Ülkenin batısında faaliyet gösteren 128 kredi kooperatifinin ortak sisteminde yaşanan sorun nedeniyle binlerce şubede para yatırma, çekme ve transfer işlemleri gerçekleştirilemedi.128 FİNANS KURULUŞUNDA İŞLEMLER DURDUJapon basınında yer alan bilgilere göre sistem arızası, 6 Kasım Cuma günü yerel saatle 13.30 sıralarında başladı. Tokai bölgesinden ülkenin batısına kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren 128 kredi kooperatifinin işlemleri aksadı.Arızadan toplam 3 bin 430 şube etkilendi. Müşteriler ATM'lerden para çekemezken, şubelerde para yatırma ve çekme işlemleri de gerçekleştirilemedi. Bazı kuruluşlarda internet bankacılığı ve mobil uygulamalar da kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

ATM'LER KULLANIMA KAPATILDIArızanın ardından çok sayıda ATM'nin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı bildirildi. Bazı kredi kooperatifleri, müşterilerine acil para transferleri için farklı finans kuruluşlarını kullanmaları veya şubeleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.Özellikle nakit kullanımının yaygın olduğu Japonya'da arızanın cuma günü öğleden sonra yaşanması, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşterileri zor durumda bıraktı.

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Foto - Japonya'da büyük çaplı sistem arızası nedeniyle 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri devre dışı kaldı

ARIZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!Sistem kesintisinin, kredi kooperatiflerinin ortak altyapısını yöneten Shinkin Ortak Merkezi'nin Batı Japonya sisteminde meydana geldiği açıklandı.İlk değerlendirmelerde iletişim ekipmanlarındaki teknik soruna işaret edilirken, arızanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Bazı Japon medya kuruluşları, yetkililere dayandırdıkları haberlerinde sorunun siber saldırıdan kaynaklanmadığını aktardı.SİSTEMİN NE ZAMAN DÜZELECEĞİ BELİRSİZYetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ancak hizmetlerin yeniden başlayacağı saate ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığını bildirdi.Ülkenin doğusundaki kredi kooperatiflerinin ise sistem arızasından etkilenmediği ve işlemlerini normal şekilde sürdürdüğü belirtildi.

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