TİHEK gözlerinin yaşına bakmadı: Bunu yapan çocuk eğlence merkezleri yandı

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle ayrımcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baltacı, suç duyurusu dilekçesinde kızının oyun parkı görevlileri tarafından "Özel çocukları almıyoruz" denilerek alana alınmadığını ileri sürdü.

Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili, Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı.

Yargılama sonunda Ali M'ye "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

KARAR SONRASINDA BALTACI, TİHEK'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu karar sonrasında Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu. TİHEK'in incelemesi kapsamında savunma sunan şirket vekili, ayrımcılık iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığını ileri sürdü.

Başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının iddiaların gerçekliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirten şirket vekili, şirketin ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu.

TİHEK tarafından işletmeye ayrımcılık yasağı ihlal edildiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uygulandı.

TİHEK tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.