AB’de müfredat hazımsızlığı

Sebahattin Ayan İstanbul

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporuyla ülkemizi demokrasiden yoksun ve basın özgürlüğüne saygı duymayan bir devlet olarak lanse ederek, bütün organlarıyla Türklere karşı skandal raporlar yayınlayan küresel şeytanlar, yine aynı yalanlara sarıldı. 27 ülkeli Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan AB Komisyonu, 4 Kasım Çarşamba günü detaylı bir “Türkiye raporu” yayınladı.

TEKİN ÇOMAĞI SOKTU!

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın “inandırıcılığını yitirmiş bir zihnin yansıması” tanımını yaptığı rapor, Türkiye’nin eğitim sistemine yönelik eleştiriler içeriyor. Geçtiğimiz aylarda da iftiralarla dolu skandal raporlar yayınlayan AB Komisyonu şimdi de Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin milli, ahlaki ve kültürel değerlere önem veren yaklaşımını eleştirirken, Mavi Vatan doktrininin ders kitaplarında yer almasını da “endişe verici” buldu. Söz konusu skandal raporda, yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgunun bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçtiğini savundu. AB raporda, “2024 yılında uygulamaya konulan beceri temelli bir müfredat olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, kademeli olarak hayata geçirilmiş ve 2, 6 ve 9. sınıflara uygulanmaya başlanmıştır. Yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgu, bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçmektedir” rezil cümlelerine yer verdi.

İMAM HATİPTEN RAHATSIZ

Ülkemizin içişlerine karışma cüretinde bulunan AB Komisyonu, raporun 26. bölümünde yer alan “Eğitim ve kültür” alt başlığında ise Türkiye’nin yüz akı İmam-Hatip okulları ile meslek liselerine değinildi. Türkiye’deki ortaöğretim kayıt oranının yüzde 40,6’sının meslek liseleri ve İmam-Hatiplerden oluştuğuna dikkat çekilen raporda, bu okullara yönelik “cinsiyet dengesizliğinin devam ettiği” eleştirisi yapılırken, “Mesleki eğitim ve öğretim veren okullar ile din eğitimi veren okullar, Türkiye’deki ortaöğretim kayıtlarının yaklaşık yüzde 40,6’sını oluşturmaktadır. Bu okullarda cinsiyet dengesizlikleri devam etmektedir” denildi.

“Mavi Vatan” batıyor

Türkiye’nin Karadeniz, Ege (Adalar Denizi) ve Doğu Akdeniz’deki karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) dahil olmak üzere deniz yetki alanlarındaki egemenlik ve haklarını savunduğu ‘Mavi Vatan Doktrinini’ne karşı da hazımsızlıklarını gizleyemediler. Skandal metinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler değerlendirilirken Mavi Vatan doktrininin müfredata eklenmesi eleştirilirken Mavi Vatan’ın ders kitaplarına dahil edilmesinin endişe kaynağı olduğu ve devam eden diyaloğu ve bölgesel iş birliğini etkileme riski taşıdığı savunuldu.