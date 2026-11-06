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Kadın - Aile
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Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

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Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

Fatma Dağlı (50), aşırı kilosu nedeni ile yıllardır zorlu süreçler yaşadı. Obezite tedavisi sonrası sonrası ayağa kaktı.

#1
Foto - Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

Kahramanmaraş'ta aşırı kilosu nedeniyle yıllarca yatağa bağımlı yaşayan ve hastaneye sedyeyle getirilen 240 kilo ağırlığındaki 50 yaşındaki kadın, uygulanan tedavilerle 80 kilo vererek 160 kilograma düştü. Uzun süre hareket etmekte güçlük çeken kadın, artık yürüyebiliyor ve evinde günlük yaşamını rahatlıkla sürdürebiliyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Dağlı (50), aşırı kilosu nedeniyle yıllardır zorlu süreçler yaşadı. Dağlı, hayatının son 8 yılını da yatağa bağımlı geçirdi.

#2
Foto - Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

hlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberiyle gündeme gelen Dağlı'ya, Özel HG Hospital Hastanesi tarafından tedavi desteği sağlandı. Hastaneye sedyeyle getirilen Dağlı'nın tedavi sürecinde öncelikle şeker ve tansiyon değerleri kontrol altına alındı. Ardından uygulanan obezite tedavisi ve mide balonu işlemiyle kilo vermeye başlayan Dağlı, süreç içerisinde büyük ölçüde zayıfladı.

#3
Foto - Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

Tedavi sürecinde 240 kilogramdan 160 kilograma düşerek toplam 80 kilo veren Dağlı'nın yaşam şartlarında önemli değişimler oldu. Önceden yatağa bağımlı olduğu için günlük ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan Dağlı, artık yürüyebiliyor, evinin işlerini yapabiliyor. Dağlı, tedavi sürecinin ardından evinde günlük yaşamını daha mutlu sürdürüyor.

#4
Foto - Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

"Sokaklarda kalıyor, evime çıkamıyordum" Hastanede son kez mide ameliyatı olacağını söyleyen Dağlı, "Çok şükür rahatladım. Çok iyiyim evimin işini tutabiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Ben her şeye muhtaçtım. Sokaklarda kalıyor evime çıkamıyordum. Kimse evine almadı. Muhtaç etmesin Allah'ım kimseye. Sizlerin ve HG Hospital sayesinde rahata kavuştum. 155 kilograma kadar inmiştim biraz aldım. Ben evde ev işleri dikiş nakış işleri yapıyorum. Mide ameliyatı olacağım onun stresi var üzerimde şu an. Ameliyatı olduktan sonra çalışmak isterim ve hayırlı biri karşıma çıkarsa evlenirim" diye konuştu.

#5
Foto - Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

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