Fatma Dağlı, 8 yıl yatağa bağımlı yaşadı: 80 kilo vererek ayağa kalktı

"Sokaklarda kalıyor, evime çıkamıyordum" Hastanede son kez mide ameliyatı olacağını söyleyen Dağlı, "Çok şükür rahatladım. Çok iyiyim evimin işini tutabiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Ben her şeye muhtaçtım. Sokaklarda kalıyor evime çıkamıyordum. Kimse evine almadı. Muhtaç etmesin Allah'ım kimseye. Sizlerin ve HG Hospital sayesinde rahata kavuştum. 155 kilograma kadar inmiştim biraz aldım. Ben evde ev işleri dikiş nakış işleri yapıyorum. Mide ameliyatı olacağım onun stresi var üzerimde şu an. Ameliyatı olduktan sonra çalışmak isterim ve hayırlı biri karşıma çıkarsa evlenirim" diye konuştu.