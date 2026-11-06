Bir tek açık açık ‘adayım’ demediği kaldı! Özgür Özel nereye koşuyor?
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“Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor” diyen Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, “Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için her geçen gün kapıyı daha açık bırakıyor. Bence cumhurbaşkanı adaylığı için zemin hazırlıyor” görüşünü kaydetti.
Abdulkadir Selvi, bugünkü “Özgür Özel nereye koşuyor?” başlıklı yazısında; “Özgür Özel, Milliyet Gazetesi’ndeki söyleşisinde, ‘Cumhurbaşkanı adaylığında ibrenin size döndüğü söyleniyor’ sözü üzerine, ‘Ben ibrenin bana dönmeyeceği, muhalefetin hep bir arada destekleyebileceği bir büyük uzlaşmayı kovalamanın (peşindeyim)’ diyor. Özgür Özel, daha önce de ‘Anketlerde bir tek ben kazanıyorsam o zaman sorumluluktan kaçmam’ demişti. Özgür Özel daha ne desin? Bir tek ‘Ben cumhurbaşkanı adayıyım’ demediği kaldı. Özgür Özel emin adımlarla cumhurbaşkanı adaylığına doğru koşuyor. Buradan uyarayım, kimse Özgür Özel zayıf aday gibi bir hesap yapmasın. O hesap yanlış hesap olur” ifadelerine yer verdi.
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