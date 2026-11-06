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Spor
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Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

Fiorentina ve bazı Serie A ekipleri, Lucas Torreira için devre arasında teklif sunabilir. Yönetim onu satmayı düşünmüyor. Peki oyuncu bu konuda ne düşünüyor?

#1
Foto - Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

Galatasaray'a geldiği günden beri istikrarlı çizgisini koruyan Lucas Torreira'yla ilgili transfer gelişmeleri bitmiyor. Fiorentina ve bazı Serie A temsilcileri, Uruguaylı orta sahayla ilgilenmeye başladı. Hatta kış döneminde Galatasaray'a resmi teklif sunabilecekleri konuşuluyor.

#2
Foto - Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

Öncelikle şu ayrıntıyı belirtmekte fayda var... Galatasaray Yönetimi bu satışa kesinlikle sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekipteki mukavelesi ise 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

#3
Foto - Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

Torreira'nın, İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

#4
Foto - Serie A takımları yine kapıya dayanacak! Peki son kararı ne oldu? İşte cevabı...

Hatta Lucas Torreira'yla ilgili 2027 yazında önemli bir gelişme bekleniyor. Galatasaray onun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 1.66 boyundaki futbolcu da Türkiye'de son derece mutlu... Fotospor'a göre; Yani bugün itibarıyla Torreira'nın mukavele yenileme ihtimali, ayrılma ihtimaline oranla son derecek yüksek...

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