Türk savunma sanayi devinden şaşırtan bilanço! Zarar 12'ye katlandı

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli kuruluşlarından Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Açıklanan rakamlar, şirketin hem satış gelirlerinde hem de faaliyet kârlılığında dikkat çekici bir gerileme yaşadığını ortaya koydu.

9 AYDA 6,7 MİLYAR LİRALIK ZARAR

Otokar, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 6 milyar 696 milyon TL net zarar kaydetti.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki zararı 566 milyon TL seviyesindeydi. Böylece net zarar bir yılda yaklaşık 11,8 katına yükseldi.

Yalnızca temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte ise 1 milyar 952 milyon TL zarar açıklandı.

SATIŞLAR GERİLEDİ, FAALİYET KÂRI ZARARA DÖNDÜ

Şirketin satış gelirleri, geçen yılın ilk dokuz ayında 40,1 milyar TL seviyesindeyken 2026'nın aynı döneminde 36,1 milyar TL'ye geriledi.

Hasılattaki yaklaşık yüzde 10'luk düşüşe faaliyet sonuçlarındaki bozulma da eşlik etti.

2025'in ilk dokuz ayında 1,8 milyar TL esas faaliyet kârı elde eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 3,4 milyar TL esas faaliyet zararı açıkladı.

Şirketin FAVÖK göstergesi de 1,9 milyar TL pozitif seviyeden 2,3 milyar TL negatife döndü.

ÖZKAYNAKLARDA YÜZDE 67'LİK ERİME

Otokar'ın bilançosunda dikkat çeken bir diğer gelişme özkaynaklarda yaşandı.

2025 yılı sonunda 10,6 milyar TL olan özkaynaklar, Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar TL'ye düştü.

Böylece şirketin özkaynakları dokuz ayda yaklaşık yüzde 67 azaldı.

Aynı dönemde toplam varlıklar 81,5 milyar TL'den 78,1 milyar TL'ye gerilerken toplam yükümlülükler 70,9 milyar TL'den 74,6 milyar TL'ye yükseldi.

ZARAR ANALİSTLERİN BEKLENTİSİNE YAKIN

Matriks Haber'in beş aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Otokar'ın üçüncü çeyrekte yaklaşık 1,95 milyar TL zarar açıklaması bekleniyordu.

Şirketin 1 milyar 952 milyon TL olarak gerçekleşen üçüncü çeyrek zararı, piyasa beklentisine oldukça yakın geldi.

Paylaşılan piyasa verilerine göre Otokar'ın piyasa değeri 37,9 milyar TL seviyesinde bulunurken, piyasa değeri/defter değeri oranı 10,72 olarak hesaplandı