Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu

SON SEKİZ YILDA 257 YENİ KÜTÜPHANE “Yaşayan Kütüphane” anlayışıyla ülke genelinde 1.300’den fazla kütüphanede hizmet verildiğini belirten Ersoy, son sekiz yılda 257 yeni kütüphanenin açıldığını, 373 kütüphanenin yeniden yapılandırıldığını açıkladı. 2026’nın ilk altı ayında kitap varlığının 27,6 milyona, üye sayısının 7,5 milyona, kullanıcı sayısının ise 19,9 milyona ulaştığını bildiren Ersoy, havalimanı, gar ve bebek kütüphanelerinin ardından hastane kütüphanelerinin ilk örneklerinin de Osmaniye ve Kayseri’de hizmete alındığını söyledi. Türkiye Yazma Eserler Kurumunun çalışmalarını da anlatan Ersoy, koleksiyonlardaki 487 bin eserin dijital nüshasının araştırmacıların kullanımına sunulduğunu ifade etti. 850 CEMEVİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi veren Ersoy, 2023-2026 döneminde 850 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını, 542 cemevinde işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın 1.156 cemevinin aydınlatma giderlerini karşıladığını belirten Ersoy, cemevlerinde kütüphane birimleri kurulması için 27 bin kitap temin edildiğini, bağlama ve semah kurslarıyla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının desteklendiğini söyledi. TİYATRO, OPERA VE SİNEMAYA DESTEK Sanatın ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, Devlet Tiyatrolarının 2025-2026 sezonunda 121 farklı ödüle layık görüldüğünü belirtti. 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin TL destek sağlanacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesinin 2025-2026 sezonunda toplam 1.241 temsille 653 bin seyirciye ulaştığını bildiren Ersoy, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan yetenek taramalarında Şırnak ve Tunceli’den keşfedilen iki gencin konservatuvarların şan bölümlerini kazandığını anlattı. Sinema sektörüne 2026 yılında toplam 674 milyon 100 bin TL destek verildiğini kaydeden Ersoy, “Çocuklar İçin Gezen Sinema” ve “Sinema Yollarda” projeleriyle çocukların sinemayla buluşturulduğunu söyledi. TÜRK KÜLTÜRÜ 72 ÜLKEDE TANITILIYOR Yunus Emre Enstitüsünün 72 ülkedeki 96 Türk Kültür Merkezi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ersoy, Türkçe öğretimi ve kültür-sanat programlarıyla Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün güçlendirildiğini ifade etti. TİKA’nın 2026 yılında kasım itibarıyla eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, altyapı ve insani yardım gibi alanlarda 1.624 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini açıklayan Ersoy, yurt dışındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi. Ersoy, konuşmasını kültür ve sanata erişimi 81 ilde yaygınlaştırma, medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma ve turizmdeki başarıları kalıcı refaha dönüştürme kararlılığını vurgulayarak tamamladı.