Afyonkarahisar’daki seri vahşette öldürülen 8 kişinin isimleri belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları belli oldu.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri ve yaşları şöyle: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46).
Saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir, ise (28) güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.