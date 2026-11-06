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Gündem Afyonkarahisar’daki seri vahşette öldürülen 8 kişinin isimleri belli oldu
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Afyonkarahisar’daki seri vahşette öldürülen 8 kişinin isimleri belli oldu

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Afyonkarahisar’daki seri vahşette öldürülen 8 kişinin isimleri belli oldu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları belli oldu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri ve yaşları şöyle: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46).

Saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir, ise (28) güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

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