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Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

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Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

Uzmanlardan yumurtalık kanseri, uyarısı geldi! Erken evrelerde şişkinlik, karın ağrısı ve sık idrara çıkma gibi günlük hayatta sık karşılaşılan belirtilerle kendini gösterebilir. Bu nedenle pek çok kadın söz konusu şikayetleri sindirim sistemi sorunlarıyla karıştırarak doktora başvurmayı geciktirebilir. Onkolog Dr. Tejinder Singh, uyarılarda bulundu. Yanlışlara dikkat çekti...

#1
Foto - Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

Yumurtalık kanseri, kadınlarda erken teşhisi zor olabilen hastalıklar arasında yer alıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hastalığın ilk belirtilerinin mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla benzerlik göstermesi. Şişkinlik, az miktarda yemekle doyma, karın bölgesinde ağrı ve sık idrara çıkma gibi şikayetler çoğu zaman basit sindirim sorunlarına bağlanabilir. Ancak uzmanlar, özellikle uzun süre devam eden ve belirli aralıklarla tekrarlayan belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

Onkolog Dr. Tejinder Singh, yumurtalık kanserinin erken belirtileri ve hastalığın teşhisini geciktiren yanlış inanışlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. YUMURTALIK KANSERİ NEDEN GEÇ FARK EDİLİYOR? Dr. Singh'in paylaştığı bilgilere göre yumurtalık kanseri, kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olarak kayıtlara geçerken dünya genelinde sekizinci sırada bulunuyor. Kadınlarda yaşam boyu yumurtalık kanserine yakalanma riski yaklaşık 133'te 1 olarak belirtildi. Vakaların yaklaşık yüzde 75'inin ileri evrede teşhis edilmesinde ise erken belirtilerin göz ardı edilmesinin önemli rol oynadığı ifade edildi. Yumurtalıkların pelvis adı verilen leğen kemiği bölgesinin derinlerinde bulunması, hastalığın erken dönemde fark edilmesini zorlaştırabilir. Bu bölgede büyüyen bir tümör, mesane ve bağırsaklara baskı yapmasına rağmen uzun süre belirgin bir rahatsızlık hissi oluşturmayabilir. Ortaya çıkan şikayetler ise genellikle şişkinlik, az yemekle doymak, alt karın bölgesinde hafif ağrı ve sık idrara çıkma şeklinde kendini gösteriyor. Bu belirtiler reflü, hazımsızlık ve irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklarla karıştırılabilir.

#3
Foto - Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

YUMURTALIK KANSERİNİN GÜNLÜK HAYATTA GÖRÜLEN 5 BELİRTİSİ Dr. Tejinder Singh, yumurtalık kanserinin erken dönemde ortaya çıkabilecek ve dikkatle takip edilmesi gereken beş önemli belirtisini şöyle sıraladı: 1. Geçmeyen karın şişkinliği Özellikle belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkan, sürekli tekrarlayan ve zamanla geçmeyen karın şişkinliği dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında bulunuyor. 2. Pelvik bölgede veya karında ağrı Alt karın bölgesinde hissedilen rahatsızlık, baskı ve ağrı yumurtalık kanserinin belirtilerinden biri olabilir. Özellikle yeni başlayan ve devam eden ağrıların değerlendirilmesi gerekir. 3. Yemek yemekte zorlanma İştah değişikliği, yemek yemekte güçlük çekme veya normalden daha az besin tüketebilme de dikkat edilmesi gereken şikayetler arasında yer alıyor.

#4
Foto - Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

4. Az miktarda yemekle doyma Kişinin normalden çok daha az yemek yemesine rağmen kendisini tok hissetmesi, erken doyma olarak tanımlanıyor. Bu durumun sürekli tekrarlaması önem taşıyor. 5. Sık idrara çıkma Her zamankinden daha sık idrara çıkma ihtiyacı duyulması veya mesanede sürekli doluluk hissedilmesi de yumurtalık kanserinde görülebilen belirtiler arasında bulundu.

#5
Foto - Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

İKİ HAFTADAN UZUN SÜREN BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN Dr. Singh'e göre bu belirtilerin zaman zaman görülmesi tek başına kanser anlamına gelmiyor. Sağlıklı kadınlarda da şişkinlik, karın ağrısı veya sindirim sorunları yaşanabiliyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, belirtilerin ne sıklıkta ortaya çıktığı ve ne kadar sürdüğü. Uzman, söz konusu şikayetlerin ayda yaklaşık 10-12 kez tekrarlaması, iki haftadan uzun süre devam etmesi ve beslenme değişikliklerine ya da antasit tedavisine rağmen düzelmemesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle 40 yaş üzerindeki kadınların yeni başlayan veya giderek şiddetlenen sindirim ve idrar yolu şikayetlerini uzun süre ihmal etmemesi gerektiğinin altını çiziyor. YUMURTALIK KANSERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR Yumurtalık kanserinin geç teşhis edilmesine neden olan bazı yanlış inanışlar da bulunuyor. Dr. Singh, özellikle iki düşüncenin hastalığın erken fark edilmesini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Yumurtalık kanseri yalnızca ailesinde kanser öyküsü olan kadınlarda görülür: Yaygın yanlış inanışlardan biri, yumurtalık kanserinin yalnızca ailesinde meme veya yumurtalık kanseri bulunan kadınlarda ortaya çıktığı düşüncesi. Ancak uzman, hastalık vakalarının büyük bölümünün böyle bir aile öyküsü bulunmayan kadınlarda da görülebildiğini belirtti. Dolayısıyla ailede kanser öyküsünün bulunmaması, hastalığa karşı tamamen güvende olunduğu anlamına gelmiyor. Karın şişkinliği ve pelvik baskı yaşlanmanın doğal sonucudur:Bir diğer yanlış düşünce ise ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan şişkinlik ve karın bölgesindeki ağırlık hissinin normal kabul edilmesi. Bu şikayetler bazı durumlarda yaşla ilişkili değişikliklerden kaynaklanabilse de düzenli olarak tekrarlaması ve belirgin bir nedeninin bulunmaması durumunda araştırılması gerekir. ERKEN TEŞHİS İÇİN BELİRTİLERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ Yumurtalık kanserinde erken teşhisi zorlaştıran en önemli etkenlerden biri, hastalığın belirtilerinin günlük yaşamda sık karşılaşılan sağlık sorunlarıyla benzerlik göstermesi. Bu nedenle özellikle yeni ortaya çıkan, tekrarlayan ve geçmeyen şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerekir. Karın şişkinliği, erken doyma, pelvik ağrı veya sık idrara çıkma gibi belirtiler farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin kendi kendilerine tanı koymak yerine bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak değerlendirme yaptırması önem taşıyor.

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