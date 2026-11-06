Yanlış yapma... Kadınlarda görülen yumurtalık kanseri: 5 sinsi belirti... Uzman isimden karın şişkinliğine dikkat uyarısı

İKİ HAFTADAN UZUN SÜREN BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN Dr. Singh'e göre bu belirtilerin zaman zaman görülmesi tek başına kanser anlamına gelmiyor. Sağlıklı kadınlarda da şişkinlik, karın ağrısı veya sindirim sorunları yaşanabiliyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, belirtilerin ne sıklıkta ortaya çıktığı ve ne kadar sürdüğü. Uzman, söz konusu şikayetlerin ayda yaklaşık 10-12 kez tekrarlaması, iki haftadan uzun süre devam etmesi ve beslenme değişikliklerine ya da antasit tedavisine rağmen düzelmemesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle 40 yaş üzerindeki kadınların yeni başlayan veya giderek şiddetlenen sindirim ve idrar yolu şikayetlerini uzun süre ihmal etmemesi gerektiğinin altını çiziyor. YUMURTALIK KANSERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR Yumurtalık kanserinin geç teşhis edilmesine neden olan bazı yanlış inanışlar da bulunuyor. Dr. Singh, özellikle iki düşüncenin hastalığın erken fark edilmesini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Yumurtalık kanseri yalnızca ailesinde kanser öyküsü olan kadınlarda görülür: Yaygın yanlış inanışlardan biri, yumurtalık kanserinin yalnızca ailesinde meme veya yumurtalık kanseri bulunan kadınlarda ortaya çıktığı düşüncesi. Ancak uzman, hastalık vakalarının büyük bölümünün böyle bir aile öyküsü bulunmayan kadınlarda da görülebildiğini belirtti. Dolayısıyla ailede kanser öyküsünün bulunmaması, hastalığa karşı tamamen güvende olunduğu anlamına gelmiyor. Karın şişkinliği ve pelvik baskı yaşlanmanın doğal sonucudur:Bir diğer yanlış düşünce ise ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan şişkinlik ve karın bölgesindeki ağırlık hissinin normal kabul edilmesi. Bu şikayetler bazı durumlarda yaşla ilişkili değişikliklerden kaynaklanabilse de düzenli olarak tekrarlaması ve belirgin bir nedeninin bulunmaması durumunda araştırılması gerekir. ERKEN TEŞHİS İÇİN BELİRTİLERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ Yumurtalık kanserinde erken teşhisi zorlaştıran en önemli etkenlerden biri, hastalığın belirtilerinin günlük yaşamda sık karşılaşılan sağlık sorunlarıyla benzerlik göstermesi. Bu nedenle özellikle yeni ortaya çıkan, tekrarlayan ve geçmeyen şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerekir. Karın şişkinliği, erken doyma, pelvik ağrı veya sık idrara çıkma gibi belirtiler farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin kendi kendilerine tanı koymak yerine bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak değerlendirme yaptırması önem taşıyor.