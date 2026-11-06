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Gündem Bakan Bak duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
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Bakan Bak duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

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Bakan Bak duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öte yandan Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİN DURUMU HAKKINDA

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER KONUSU

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59’da sona eriyor.

Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütname onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

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Yorumlar

Devletimizden bu hırsızların isimlerini tek tek açıklayıp gereğini yapmasını bekliyoruz. En büyük cezayı versin.

Sadece Sayanlarla sınırlı drğil , bu bir çete işi. Üst düzeydekiler fazla yemlenmiş ki ,Onları zırh olarak kullanmışlar..Daha ötekiler hakkında soruşturma araştırma devam ediyordur. Bu soycuncular ,hırsızlar elbet ettiğini fazlası ile bulacak..Önce devlet bu hırsızlardan çalınanı geri almalı..Bu devirde bunları bulmsk çok kolay...Devletimizden bu hırsızların isimlerini tek tek açıklayıp gereğini yapmasını bekliyoruz. En büyük cezayı versin.
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