Çizik gözlüklere elveda: 1 Günde bu farklı sıra dışı kolay yolu etkili oluyor, duyan  inanamadı

Gözlük takma oranı günümüzde gittikçe artmaktadır. Bunun sebebi bilgisayar ve televizyon önünde geçen saatlerin artmasından kaynaklanmaktadır. Peki gözlük takmak yeterince zorken, bir de çizik gözlük takmanın zorluğunu düşünebiliyor musunuz?

Sürekli gözlük değiştirmeye artık son vereceksiniz çünkü birkaç ucuz ve kolay yöntemle çizilen gözlüklerinizi temizleyeceksiniz…

1. SU VE KARBONAT.

Karbonat tozunun temizlikteki yerini bilmeyen neredeyse yoktur. Neden gözlük temizlemede de işe yaramasın ki? Hatta sadece gözlükler için değil, çizilen bütün camlarınız için Karbonat tozu ve su karışımını kullanabilirsiniz.

Bir çorba kaşığı Karbonat tozunu bir çorba kaşığı su ile karıştırın. Karışımı gözlük camlarınıza nazikçe sürün. Sürme işlemi bittiğinde ise ılık su ile yıkayın. İşte bu kadar!

2. EKRAN TEMİZLEME SPREYİ

Bilgisayar ekranları temizlemek için artık neredeyse herkes ekran temizleme spreyi kullanıyor. Hem ucuz, hem etkili ve hem de çok kolay ulaşılabilirliği sayesinde ekran temizleme spreyleri şu ara çok popüler.

Aynı yöntemi siz de gözlük temizlemek için kullanabilirsiniz. Hem çizilen yerleri onaracak hem de gözlüğünüzü temizleyecektir. Tek yapmanız gereken gözlüğe ekran temizleme spreyini püskürtün ve mercek temizleme mendili ile temizleyin.

3. DİŞ MACUNU

Önceki yazımızda diş macunu ile yapabileceğiniz şeyleri zaten açıklamıştık. Bir çok şeyi temizlemede kullanabileceğiniz gibi gözlükleri temizlemek için de diş macunu kullanabilirsiniz. Hem ucuz hem de etkili!

Bir miktar diş macununu elinize dökün ve gözlük camlarını içten dışa olacak şekilde daire halinde her tarafına sürün. Eğer çizikleriniz çok derine aynı işlemi birkaç defa yapabilirsiniz. Tamamen yedirdikten sonra gözlük mendili ile yavaşça macunu temizleyin.

4. BAL MUMU.

Evet hanımlar yanlış duymadınız. Bal mumunu sadece tüyleri almak için kullanmış olabilirsiniz ancak eminiz ki bundan sonra camlarınızı temizlemek için de kullanacaksınız çünkü bu yöntem çok basit!

Bir parça bal mumunu alın ve çizilen camlarınızın üzerine dağılana ve eriyene kadar dairesel hareketlerle sürün. Bütün çiziklere sürüldüğünden emin olduktan yavaşça temizleyebilirsiniz.

5. KARBONAT TOZU VE SİRKE.

İlk yöntem kadar etkili olan ve malzemelerden sadece su yerine sirke kullanılan bu yöntem sadece çizikleri kapatmak ile kalmaz aynı zamanda görüş miktarınızı da arttıracaktır.

Yapılış yöntemi aynı şekildedir. Bir çorba kaşığı Karbonat tozuna bir kaşık sirke ekleyerek karışımı gözlüklere sürüp daha sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

6. BULAŞIK DETERJANI



Yanlış duymadınız! Bulaşık sabunu gözlük üzerindeki çizikleri hem düzeltir hem de temizler. Bu kadar basit olabileceğini düşünmemiştiniz değil mi?

Kilit noktasında

Yapılışı da oldukça basit. Gözlük camının üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün ve elinizle fırça darbesi uygulayıp daha sonra da ılık su ile yıkayın. İşte bu kadar kolay. Yalnızca çok hafif ve kılcal yüzey çiziklerinin görünümü, Lens Optik gibi kaynaklara göre karbonat veya aşındırıcı macunlar gibi geçici ev yöntemleriyle hafifçe azaltılabilir.

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