Fenerbahçe - Olympique Lyon | CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Lyon skoruyla devam ediyor.
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Fenerbahçe 0 - 0 Lyon
15' Fenerbahçe, mücadeleye önde baskı ile başladı. Lyon oyun kurmakta güçlük çekiyor.
9' Guendouzi'nin sağ taraftan ortasına Muriqi, kafayı vurdu ama top direğin dibinden auta gitti.
4' Sol taraftan Abner'in yaptığı orta sonrası Fenerbahçe ceza sahasında karambol oluştu ama top Ederson'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Talisca, Muriç.
Olympique Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda