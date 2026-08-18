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Spor Fenerbahçe - Olympique Lyon | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Olympique Lyon | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe - Olympique Lyon | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Lyon skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Lyon

15' Fenerbahçe, mücadeleye önde baskı ile başladı. Lyon oyun kurmakta güçlük çekiyor.

9' Guendouzi'nin sağ taraftan ortasına Muriqi, kafayı vurdu ama top direğin dibinden auta gitti.

4' Sol taraftan Abner'in yaptığı orta sonrası Fenerbahçe ceza sahasında karambol oluştu ama top Ederson'da kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Talisca, Muriç.

Olympique Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda

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