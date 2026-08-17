Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!

Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mensup 818 şüpheliye yönelik finansal darbenin ikinci dalgası başlatıldı.

Daha önce kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıkları incelemeye alınarak el konulan şüpheliler hakkında yeni bir karar daha alındı. Soruşturmayı derinleştiren adli makamlar, söz konusu 818 şüphelinin üzerine kayıtlı tüm menkul ve gayrimenkul varlıklarına da el konulmasına karar verdi.

Aklanan kara paralara geçit yok

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını ve örgütlerin finansal kaynaklarını tamamen kesmeyi hedefleyen adli işlemler kapsamında, şüphelilere ait taşınmazlar ile araç ve diğer menkul değerler kontrol altına alındı. Suç örgütlerinin hem sahada hem de finansal alanda çökertilmesine yönelik geniş çaplı soruşturma kararlılıkla sürdürülüyor.